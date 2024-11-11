时尚好难懂！少女时代太妍新专辑《Letter To Myself》概念照疑似「红内裤外穿」，网惊呼是「超人穿法」

少女时代队长太妍将於18日发行新专辑《Letter To Myself》，近日陆续公开专辑概念照片，其中一套服装乍看之下好像在超短裤外面穿了红色三角裤，独特造型引起讨论。

照片中，太妍一头黑色长发搭配短刘海，面容清秀依旧，穿著印花T恤、豹纹长袜、厚底皮靴以及各种金属皮革饰品，很有摇滚风格。 尤为特别的是，太妍的短裤口袋在外面，外层还有一条红色三角裤，用网友的话说，就像「把内裤和短裤一起脱下来、内外翻转，再直接穿上去」。





这一造型就连粉丝也评价不一，很多人表示难以理解：「很期待新专辑，但造型是什么鬼」「虽然知道不是内裤而是裤子，但看起来并不美观」「太妍穿什么都好看，何必非要穿这件」「造型师醒一醒」「大家震惊的不是造型大胆，而是太丑」「想起朴轸永的透明裤子... 都是奇怪的时尚」「内裤外穿的家伙有超人一个就够了」「你是太妍，不是渴望关注的谄媚新人」





也有人认为这只是新专辑众多概念照之一而已，应该只是服装本身的设计、且并非真的内裤外穿，整体散发著「伦敦摇滚少女」的独特魅力，若为贴合摇滚主题，大胆尝试也未尝不可。







此外，太妍将於11月18日发行第六张迷你专辑《Letter to Myself》，当天下午4点半通过YouTube和TikTok等平台进行倒数直播，介绍新歌及与粉丝沟通。 这是她继《To. X》之后时隔一年的作品，收录了包括同名主打歌在内的六首歌曲。

主打歌《Letter to Myself》是流行摇滚曲风，旋律和吉他兼具抒情与爆发性，搭配太妍仿佛倾泻所有感情的歌声，营造出戏剧性的氛围和细腻的情感。 歌词则是写给过去痛苦的自己，传达出深藏心底的、虽然笨拙但坚定的安慰。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻