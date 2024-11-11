太浪漫！BTS防彈少年團JIN舉辦「旋轉木馬見面會」，與粉絲相約樂天世界、一對一同乘木馬

從未見過這樣的粉絲見面會！有生之年能跟本命單獨乘坐旋轉木馬，絕對會記住一輩子啊~~~

BTS防彈少年團隊長JIN今日上午在Weverse宣佈將舉辦特別粉絲活動「Merry Run Around」，邀請共50位ARMY參加，以線下面對面簽名會的形式進行。

「Merry Run Around」活動地點定為首爾樂天世界冒險樂園的旋轉木馬舉行，將於本月24日在樂天世界開園前以非公開方式進行。 活動中，Jin將和粉絲們逐一乘坐旋轉木馬，參加活動的粉絲還將獲贈樂天世界的自由通行券等禮物。



據悉，JIN親自選擇了活動地點，因為他認為這個地方與新專輯《Happy》的主題「幸福」最為相符。 JIN表示：「希望通過這次不同以往的見面會，為粉絲們留下幸福的回憶。」

Big Hit Music表示，這次見面會是根據JIN的創意設計的，因為是久違的近距離見面機會，JIN希望為粉絲們帶去與眾不同的體驗。

不僅如此，JIN還接連出演了粉絲們親自推薦的多個綜藝節目，說「讓ARMY開心是我的職責」，不斷展現對粉絲的愛意。



此外，JIN的新專輯《Happy》將於15日下午2點發行，為了近距離與粉絲溝通，還將於16日至17日在首爾獎忠體育館舉行粉絲showcase「Jin 'Happy' Special Stage」，首次帶來新曲舞台表演。 不能來到現場的粉絲也不必擔心，兩天的活動都將同步進行線上直播。

JIN希望通過這張專輯將幸福傳遞給更多人，收錄了共6首歌曲，包含主打歌《Running Wild》及《I'll Be There》《Another Level》《直到抵達你身邊》《Heart on the Window》（與Wendy合作）、《思念》等。



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