韩媒曝光NCT道英捐款给弱势儿童的善行！今天也将公开solo新歌〈璀璨耀眼〉MV

男团 NCT 的完美主唱道英，同时也是偶像界的捐赠天使！他的善举也如寒冬的阳光般耀眼～。

根据体育朝鲜报导，道英近日透过联合国儿童基金会（UNICEF）捐款了1亿韩元，用於帮助世界各地的贫困儿童。此外，为迎接即将到来的11月20日「联合国世界儿童日」，道英为儿童们送上温暖的关怀。让孩子们能渡过一个温暖的圣诞节与年末。



道英也有著「K-pop偶像代表：捐款天使」的称号，以不断实践公益闻名。他不仅会细心了解需要帮助的地方，还亲自挑选合适的捐赠机构，以实际行动体现关怀。前年帮助山林火灾重建捐款三千万韩元；去年初为海外受灾地区捐款一亿韩元；同样在去年圣诞节前夕捐赠了五千万韩元帮助弱势儿童，成为孩子们的「特别圣诞老人」。今年2月为纪念生日，再捐出三千万韩元，用以支援低收入家庭的女性青少年，提供女性用品和生活必需品，再两年之间捐出的总额达三亿一千万韩元。因为他持续的公益行动，他於去年成为「爱的果实」高额捐款者俱乐部的荣誉会员。



道英的大方捐赠也等於是回报粉丝的支持与关爱，藉此表达感谢之情。而道英将在今天（6日）下午六点（韩国时间）公开新歌〈璀璨耀眼〉MV与音源，歌曲将传递著鼓励每位努力生活的年轻人，和那些需要得到慰藉之人。

▼道英新歌〈璀璨耀眼〉完整MV公开：



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