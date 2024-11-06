你都用哪个平台跟偶像互动～新平台上线请来李钟硕、朴叙俊以及池昌旭三大男神！

大家是否透过许多不同的APP管道获得偶像的即时讯息呢？演员李钟硕、朴叙俊、池昌旭三大男神将透过新的互动平台与粉丝们沟通。

身为全球知名巨星，粉丝们自然也都在世界各地，如何缩短偶像与粉丝们的距离而更达到惊喜的互动呢？为演员们设立的新互动平台「Hiand」在11月6日公告了免费开通的服务！全新与演员互动的平台「Hiand」是以全球通用的打招呼「Hi」作为开头命名，接下来就是「And」合起来的名称，就是接下来大家即将互动的内容。



全世界的粉丝都希望能够与自己心仪的演员们拉近距离，希望能有一个空间一同分享比次的经历，这个平台主要的沟通方式基本必备自动翻译系统的私讯DM，让全球粉丝不受语言隔阂，也能够传递即时影像讯息，让粉丝们与演员有更多样化的沟通管道。首先要与粉丝们沟通的三位演员男神就是李钟硕、朴叙俊与池昌旭，三位韩国代表性的演员，都受到全世界粉丝的喜爱，随著平台「Hiand」的公开，他们也期待能与粉丝们更靠近。



今日开通的「Hiand」到12月都将以免费的形式提供大家试用，演员们也有各自的沟通空间「Star Lounge」来进行多样化企划有待更新，目前也正在招募官方会员，也与更多位演员洽谈授权等细节，包含了特有贴图与周边商品也即将推出，让粉丝能够更直接与演员们在线上线下都能进行惊喜Event活动，透过「Hiand」让粉丝们看见更多镜头外的演员们。



「Hiand」是长时间经营演员经纪的专家们以及APP开发的专家共同合作所创建的高效能平台服务，具有对演员经纪的高度专业知识，并以此作为基础对全球各地的粉丝进行个别化的沟通，令人期待它的成效，目前已开放两大手机系统免费下载，也请大家免费观看李钟硕、朴叙俊以及池昌旭在这个平台上的首度问候喔！

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