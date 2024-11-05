《我家的熊孩子》安文淑&林元熙约会超会撩：要睡一晚吗？互动简直韩剧男女主角对调XD

《我家的熊孩子》上周播出的EP.415，林元熙与安文淑迎来了令人悸动的「第三次见面」！因为上次见面时安文淑曾提出「见三次面就交往」，难道这一次真的确立关系了？

两人一见面就火花十足，安文淑：试探林元熙：「今晚不一定非要回去吧？」「明天再回去怎么样？能和男人两个人单独旅行可能不是很常有的。」最后干脆直球地说：「不能住一晚再回去吗？」林元熙超害羞咳嗽，安文淑笑到不行，又说最近满脑子都是林元熙，因为连邻居都在关心他们的发展。



不仅对话，两人肢体互动也是，不过像是韩剧中的男女主角角色对调，颇有趣味。安文淑负责开车，帮林元熙系安全带又事先准备了一束向日葵（实是对上次林元熙送花的回礼），林元熙还喂开车的安文淑吃番茄，安文淑倒车时扶著林元熙的肩……各种互动都让车内温度高升、棚内MC与妈妈们也兴奋望著一切。



忘了先说明，其实这次旅行是「Double Date」，也多亏金承洙和梁瀞疋（梁静雅）这对也在暧昧中的《熊孩子》CP「助功」，两人不仅明白地教学林元熙，之间亲昵的互动又能激起林元熙的胜负心，让林元熙和安文淑粉红泡泡只增不减，虽然最后情侣照环节变成搞笑向XD，安文淑忍不住喊：「干脆不要谈恋爱好了！」



▼相关片段（香港观众可至黄Viu收看完整节目）



下一集真的要过夜了！这两对CP似乎展开真心话大冒险，各种回答又让人心动不已！难道《熊孩子》终於要诞生真CP了吗？



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻