【韩网热门】少女时代徐玄、SHINee泰民不顾SM反对，说服公司推出的主打歌

少女时代徐玄推出个人专辑时,SM原本提议的形象是弹吉他的少女,但徐玄认为很多年轻艺人都主打这一形象,自己也作过多次相似的尝试,所以希望挑战成熟性感路线、展现不为人知的另一面。 SM原本反对,但徐玄拒绝公司给出的主打曲、坚持选择《Don't Say No》,最终说服了李秀满总制作人。

SHINee泰民这边,李秀满原本提议用较为强调唱功的舞曲《LOVE》作主打歌,但泰民表示想用《MOVE》来活动,李秀满於是说「那么应该做泰民想做的事才对」,尊重了他的意见。



韩国网友评论:

1. 两首歌都选得很棒

2. 《Don't Say No》真的是名曲,整张专辑都好听

3. 现在听来有点亚莉安娜Ariana Grande《The Way》的感觉耶

4. 我觉得徐玄选错了,公司的意见确实更好...

5. 如果当时徐玄选了类似泰勒丝Taylor Swift的路线,也许作为歌手的生命力能够延长一些,《Don't Say No》真的很不适合她

6. 《Don't Say No》是很好听,但感觉跟其他成员没有区别

7. 我认为徐玄的选择比较好,因为徐玄一直给人很端正的印象,包括《我结》里也是,而且做过很多吉他少女的舞台,反而《Don't Say No》比较大胆突破、让人耳目一新

8. 《Don't Say No》给人英国高中生的感觉,是当时前所未见的风格,真的很喜欢

9. 对於大众来说,也许吉他少女形象更容易接受,但既然到了少时的地位,最重要的是做她本人想做的事

10. 《MOVE》不仅歌好,舞台表演更是爆火的重要因素,这件事除了泰民以外没人能够做到

11. 如果以《LOVE》作为主打歌,大家只会觉得泰民唱功很好,然后没什么印象。 《MOVE》带来了巨大话题,也奠定了如今形象的基础

12. 现在看来,《MOVE》是典型的「去掉力量感的性感」概念,但在当时真的是前所未见... 我认为是中性男SOLO的第一人。

13. 当时「部长Bank」太有名了,我看了之后大受震撼。 还有一次像是在时装秀上表演的舞台,至今还会时不时找来看(*「部长Bank」指2017年9月到2018年1月的《Music Bank》,当时因为KBS罢工,平时不参与制作的部长级人物也来亲自掌镜拍摄,品质意外地很高,获得粉丝一致赞誉,甚至希望罢工久一点)

14. 两位都是队内的忙内,原本带有年幼的形象,但他们选择的歌曲让他们成功转型了

15. 圭贤的《在光化门》也是他自己坚持推出的歌,当时SM是反对的

16. 他们两人选得都很好,如果只是按公司想要的形象或歌来推出的话,感觉会太普通了

17. 不管怎么说,SM允许艺人自己选择歌曲,这个环境真的让人羡慕...

出处:https://theqoo.net/hot/3471344767

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻