有孩子的人不忍心看！崔敏焕过往开球影片重提：完全不顾孩子啊

FTIsland乐队成员崔敏焕因出入色情场所的疑云引发争议的同时，他过去一次充满危险的开球影片也被重新关注。

*延伸阅读：FTIsland崔敏焕遭前妻律喜爆料「常出入声色场所」，当著父母面「钱塞妻胸口」、找陪酒女录音全公开！火速宣布停止活动，警介入调查

近日，各大社交媒体和多个在线社区分享了崔敏焕在2019年6月8日的韩华鹰队和LG双子队比赛中担任开球嘉宾的场面。

当天，崔敏焕作为开球嘉宾抱著孩子，用力将球投出，而怀中孩子的脖子因此受到反作用力的影响而大幅度扭转。 当时的开球场景十分危险，因为崔敏焕在投球时并未托住孩子的脖子，而幼儿的脖子柔软，根本无法承受较重的外力。 相关开球影片公开后，立即引起了广大节目观众和网友的批评。 最终，崔敏焕於第二天在自己的IG上发表了道歉声明。



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최민환 시구하는데 애기 비명소리 나만 들리나 pic.twitter.com/9fgqY8M7kQ — 욱이 (@sl_kingjawook) June 9, 2019

崔敏焕表示：「首次接到开球邀请，能够和孩子一起出席这样的荣耀场合，感到非常高兴。 在上场开球之前，也曾多次练习，思考如何既能符合被邀请的场合，又能保持安全。 最终因我的疏忽，可能让孩子处於危险之中。 为因此事让许多人担心，我深表歉意。」

此外，FNC娱乐就崔敏焕一事发布了最新官方声明，称「关於FTIsland的未来活动，公司经过深入讨论，决定以暂时的两人（李洪基、李在真）体制继续活动」。 从11月2日的行程开始，鼓手位置将由其他乐手替代，李洪基和李在真会努力准备，确保表演的顺利进行。

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