明年有这些综艺可以看！「恋综天花板」《换乘恋爱》确定制作第四季，推理综艺《大逃脱》也将回归！
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明年有这些综艺可以看！「恋综天花板」《换乘恋爱》确定制作第四季，推理综艺《大逃脱》也将回归！

综艺   2024年11月3日   星期日11:40   Yuan  

（封面图源：黄Viu煲剧平台《换乘恋爱3》、tvN《大逃脱2》海报）

1日，TVING 公开将在明年2025年公开的原创内容。

首先，通过充满活力和生动的冒险有著坚实粉丝群的《大逃脱》（大逃出）将以 TVING 原创《大逃脱重啓》回归。全新一季会带来什么样的故事线和华丽的布景？相信大家一定都很期待吧！最重要的是《大逃脱》从第一季开始，姜镐童，金钟旼，金东炫，神童，柳炳宰和P.O（表志勋）就作爲固定成员活跃，也希望全新一季是原班人马回归啊（敲碗）！
（图源：tvN《大逃脱4》截图）

接著是人气恋爱综艺《换乘恋爱》也将以第四季回归，《换乘恋爱2》在 TVING 历代累计付费加入人数中排名第一，《换乘恋爱3》在公开期间点击率累计达到3亿次等，引起历代级话题性，全新一季 X 和 NEW 之间会有什么样的叙事呢？
（图源：TVING《换乘恋爱2》＆《换乘恋爱3》海报）

小编也来跟大家分享一下《换乘恋爱》目前情侣现况，《换乘恋爱1》「复合」的敏英和周辉依旧很甜蜜，《换乘恋爱2》「换乘」的海恩和贤奎感情依旧甜蜜，虽然这对真的很低调，也几乎没PO过合照，但偶尔会在路上、旅行时还是会被路人偶遇；而「复合」的娜妍和熙斗也是稳定交往中，时常会在 IG 或是 YouTube 影片中放闪。
（图源：IG@lamuzes）（图源：IG@__haeppy、IG@am01h23m）（图源：IG@inayommi）

而《换乘恋爱3》光是「复合」的情侣就有4对，尚贞和敏亨、有贞和昌镇、多惠和东镇、书景和周元，他们也都会在 IG 上放闪。
（图源：IG@IG@jeong_2._.x、IG@leeeeu.j、IG@dahye0612、IG@seoroeo）

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