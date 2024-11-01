朴恩斌&车银优主演Netflix新剧《The Wonder Fools》剧本围读照公开！金牌绿叶金海淑&崔大勋&林成宰&孙贤周大举加盟

Netflix於1日宣布确认制作全新系列《The Wonder Fools》（暂译：奇才傻瓜），并公开超强演员阵容，包括朴恩斌、车银优、金海淑、崔大勋、林成宰和孙贤周。

《The Wonder Fools》是一部超能力喜剧动作冒险剧，设定於1999年末世论盛行的时代，讲述一群笨拙的平凡人意外获得超能力，为保护海成市的和平与反派进行战斗。



朴恩斌饰演行事风格无法预测的「殷彩妮」（*人名皆为音译），是海成市公认的问题人物，意外卷入某个事件后突然拥有了超能力。 朴恩斌将通过这一角色展现可爱的喜剧演技和大胆的角色转变，给观众带来笑声与共鸣。



车银优饰演海成市特聘公务员「李运政」，一位缺乏社交技巧的首尔男子。 运政是一个神秘人物，在市政府上班时是死板的原理原则主义者，在市政府外却带著疑问探究海成市连环失踪案件的真相，与彩妮并肩作战。



金海淑饰演彩妮的奶奶，也是她唯一的亲人「金田福」。 她是海成市大名鼎鼎的「大手食堂」老板，拥有既华丽又黑暗的过去，令人感到好奇。



崔大勋饰演海成市的麻烦精「孙京勋」，林成宰则饰演超级冤大头「姜罗宾」。 这两个角色在与彩妮一同卷入事件后也意外获得了超能力，尽管他们的超能力存在缺陷，但最终依然和彩妮携手对抗反派。 京勋和罗宾这对搭档与彩妮和运政一起带领剧情前进，预计会带来不少喜剧化学反应。





孙贤周饰演冷静而理智、隐藏著黑暗欲望的「河元道」，将为剧情增添紧张感。



《The Wonder Fools》制作阵容也相当强大：导演是曾打造《非常律师禹英禑》《浪漫医生金师傅》等作品、擅长塑造观众好感角色的刘仁植，编剧是曾参与《鸡不可失》改编的许多重作家，加上Netflix剧集《京城生物》及《浪漫医生金师傅》系列的编剧姜银庆担任创作者，将合力打造前所未有的Netflix式末世超能力动作喜剧冒险剧。 此外，该剧由「浪漫Crew」和Kakao娱乐制作，Fantagio共同制作。



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