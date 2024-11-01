Netflix《鱿鱼游戏》第2季正式前导预告於卢卡国际漫画节登场

456号重回一二三木头人游戏赛场 机警提醒玩家但徒劳无功

紫发T.O.P. 角色现身 成奇勋誓言揭开游戏背后阴谋

游戏开始 就要有始有终 《鱿鱼游戏》第2季12月26日正式上线

游戏即将再次回归！今（1）日《鱿鱼游戏》於2024义大利卢卡国际漫画节释出第2季正式前导预告。预告揭开了全新一季的面貌，延续上一季的惊险刺激，本季将充满新游戏、更高的赌注以及扣人心弦的悬疑感，将让全球观众不寒而栗。

由导演黄东赫创作的《鱿鱼游戏》自2021年播出后迅速成为全球轰动之作。历经长达12年的构思与筹备，影集仅仅在12天内即成为Netflix有史以来最受欢迎的影集。该剧成功引起全球关注与讨论，连续9周蝉联Netflix全球非英语影集Top 10榜单，并创下多项艾美奖的历史纪录。

《鱿鱼游戏》第2季将为全球观众带来更多的刺激与挑战，李政宰将再次回归饰演成奇勋（编号 456），他以更坚毅的姿态，同时背负著上一季的伤痕，下定决心揭露这场残酷竞赛背后的致命真相。当所有人再次回到熟悉的迷宫阶梯，并进入到「一二三，木头人」的游戏场地。然而，当第一场游戏开始时，那个令奇勋感到熟悉的声音再次响起「一二三，木头人」，奇勋警告大家「别动！」。不过，他善意的警告却被其他玩家忽视，开始怀疑起他的意图。一名女玩家，身上有只蜜蜂，被其他玩家一提醒后花容失色，而下一秒即因违反游戏规则遭到淘汰！此一举动迅速让其他玩家认清游戏真正的目的，可想而知的是只要移动的玩家就将面临被淘汰的下场。

第一场游戏结束后，所有玩家再度分成「O」、「X」两派，双方展开激烈争吵，而受不了的奇勋在场中央大叫：「我以前就玩过这些游戏了！要是再玩下去，我们全都会死」。但他的言论马上被其他玩家质疑：「你如果真的玩过，那又何必回来？」其他玩家随即大喊著：「再来一局！」而由李炳宪饰演的神秘人「代表人物」，即在萤幕后默默监看著这一切，但这个角色的真正动机依然是个谜团。魏嘏隽饰演的警察黄俊昊也将再次登场，并继续追查整场游戏的真相。

《鱿鱼游戏》本次在在欧洲最大的动漫展会「卢卡国际漫画节」上，与众多粉丝一同抢先目睹《鱿鱼游戏》第2季正式前导预告，更能亲眼见到李政宰、魏嘏隽和黄东赫导演的惊喜亮相。

「游戏开始，就要有始有终」——准备好再次参加这场致命竞赛了吗？《鱿鱼游戏》第2季将於12月 26日於Netflix全球独家首播。

【关於《鱿鱼游戏》】

－《鱿鱼游戏》在2021年首播后迅速风靡全球，成为Netflix在全球观众中观看次数最高的影集之一。上线的28天之内，观看时数突破16.5亿小时，且观看用户更超过1.42亿，该影集在全球94个国家当中的Netflix Top 10榜单当中排名第一！

－除了拥有庞大的观众与粉丝外，《鱿鱼游戏》也获得许多奖项，包含哥谭奖「最佳长篇突破剧集」、美国People's Choice Awards的The Bingeworthy Show奖与美国电影学院（AFI）的特别奖。《鱿鱼游戏》因其电影的高品质与规格而广受赞誉，在金球奖与评论家选择奖上皆获得提名。

－《鱿鱼游戏》反映当代的激烈竞争与社会缩影，且以韩国儿时游戏为背景，将所有元素如艺术、音乐、时尚和游戏，转化为全球的文化与热潮。

【《鱿鱼游戏》第2季 影集制作资讯】

－导演/编剧： 黄东赫

－监制：金志娟

－制作公司：Firstman Studio

－主要演员：李政宰、李炳宪、任时完、姜河那、魏嘏隽、朴圭瑛、李阵郁、朴成焄、梁东根、康爱心、李大卫、崔胜铉、卢载沅、曹柔理、元志安与孔刘（特别演出）

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