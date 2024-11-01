【专访】Viu 温馨韩剧《重组家庭》黄寅烨爆「有吻戏」让郑彩娟&裴贤成都慌张！是跟谁的吻戏呢～

《重组家庭》开播就获得了不错的评价，我们也访问到了剧中的两位「妹控」黄寅烨、裴贤成，以及被宠上天的妹妹郑彩娟，深入了解了三人接下这部剧的原因。

Viu Original 原创青春韩剧《重组家庭》讲述没有血缘关系的金山河（黄寅烨 饰）、尹珠媛（郑彩娟 饰）和姜海俊（裴贤成 饰）因为各自的家庭变故而住在一起，他们一同成长、一同生活，成为了彼此新的家人；十年后，兄妹三人再度重遇，由此展开了一段青春浪漫故事。KSD 韩星网也藉 Viu 专访向三位提问：

Q：首先，我想请问你们有看过这部剧的原版的《以家人之名》吗？或是有先帮你们负责的角色，做过什么样的功课呢？

黄寅烨：「因为原版本来就是部相当知名且优秀的作品，所以我也看得意犹未尽，深受感动。就某层面看来，我们所饰演的角色，跟原本的人物是同名异人，因此要怎么做才能展现出新鲜感，让角色更为立体，我在这些部分比较费心。另外要怎么样，才能跟合作的演员们一起让这部优秀的作品更走向国际，变得更广为人知，这部分我们都会一起脑力激荡，很努力地进行了拍摄。」



Q：让你们决定出演的契机是什么呢？

裴贤成：「我之所以会接下海俊这个角色，是因为他的感情非常丰富，我觉得可以在演技上做出很多情感的呈现，比方说很多情感之间的层次变化，我觉得我应该能做得很好，很想尝试看看，所以才会接下海俊这个角色。除此之外，海俊不仅有在打篮球，发型也剪得非常短，我认为可以展现出新的面貌，最终下定决心要参与这部作品的演出。」



郑彩娟：「虽然角色也是一个原因，但我本身就很喜欢这部作品，大家坐在同一张餐桌上，明明是没有血缘关系的一家人，却总是聚在一起吃饭，这种剧情让我感到非常温暖，很喜欢这种温馨的内容，所以我才选择了这部作品。另外，也对珠媛这个角色越来越感到好奇，我觉得她似乎不是单纯的那么外向开朗有元气，很想知道她为甚么会那么想守护她的家人。」

黄寅烨：「我个人觉得原版的爱情线，让人感到很津津有味，所以要怎么做才能跟彩娟及贤成，一起更美好地呈现出这样子的关系，我觉得很有意思，希望大家可以多多期待。」

Q：请问你们在现实生活中，是否也有亲如家人一般的好友？

郑彩娟：「有！我偶尔会有一些烦恼，是比较适合向朋友倾诉的，有时候在家人面前会比较不想流露出辛苦的样子，所以我有一些很善於倾听我烦恼的朋友，真的就跟家人没两样。」



裴贤成：「我跟她的想法差不多，要是对我家人表现出我很难受或辛苦的样子，我认为他们肯定会比我更痛苦。因此我有一些愿意帮我分忧解劳的朋友，所以就算他们不到家人的程度，也是可以跟我一块同甘共苦的人。」

黄寅烨：「我很同意他们两位的看法，如果要我稍微以不同的角度切入，其实我原本认为自己一个人就能搞定一切，但最近却觉得拥有朋友是件多么珍贵稀奇的事，我最近再次领悟到这件事真的很珍贵。能碰到跟家人一样那么重视我的人，真的是非常特别，奇迹般的感觉，这让我产生是不是该好好对待如此珍贵的缘分，就像我旁边的这两位。」

Q：请用五个字来吸引观众们追这部剧？

大家陷入思考，黄寅烨率先回答：「里面有吻戏。」郑彩娟和裴贤成纷纷被惊讶到忍不住喊出「天啊」，并回问：「跟谁啊？」、「跟谁有吻戏？」黄寅烨神秘地回应：「我才不告诉你。」一开始就下足猛药。XD





裴贤成：「那个...剧情很温暖。」

郑彩娟：「我们有出演。」



每逢星期三晚上香港观众可於「黄Viu煲剧平台」免费收看《重组家庭》。



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