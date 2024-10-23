嘻哈男团 Epik High 上《Workman》穿女仆装打工路透照曝光！认真工作的大前辈看起来又萌又耀眼~

出道21年、平均42岁up的大前辈 Epik High 仍在突破自我，毫不设限！被网友直击与《Workman》张圣圭一起在女仆咖啡厅打工。

Epik High 又又又再一次引起热烈话题！上一回他们以「恶搞海报大师」之姿，高度还原了《背著善宰跑》海报而引起关注，这一次直接走上街头，穿著可爱女仆装发传单，网友感叹：「叔叔这么认真生活和工作，看了好励志啊～。」



路透照中，Epik High 三位成员 Tablo、Mithra Jin 和 DJ Tukutz 与主持人张圣圭穿上女仆装，发传单招揽客人，另外还在店内进行了特别演出，表情时而无奈、时而展现专业精神，让人看了非常感动，特别想为他们应援！

网友留言：「Epik High 的 Hip hop 永不熄灭，我要一辈子追随」、「这才是真男人」、「我是拿到传单的路人之一，想说新人为什么看起来年纪偏大，以为是新出来的trot（韩国演歌）歌手，很抱歉我居然没认出他们是名人」、「谁能想像出道超过20年的资深大前辈，会愿意穿女仆装宣传，太敬佩他们了」、「我居然没有看到这场特别舞台，太遗憾了！！！期待节目播出」



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