《黑白大厨》安成宰不敢评价「这个人」的料理！还透露：帮小孩做饭是最紧张的时候

本月20日，安成宰主厨作爲嘉宾出演 JTBC《新闻室》并接受采访。
安成宰是韩国唯一的米其林三星主厨，最近作爲评审出演《黑白大厨》备受喜爱。他在《黑白大厨》中身穿紫色西装给人留下深刻的印象，当被问到「听说在拍摄之前制作组建议减肥，是真的吗？」时，安成宰回答说：「不是建议，而是说如果不减肥就不能出演。因爲我很喜欢吃，所以当时体重有点重，所以已经在一边运动一边减肥了。」
因「肉没有熟透」、「蔬菜的熟成度很好」等评价而成爲话题的安成宰表示平时在家主要是老婆做饭，对老婆的手艺不给予评价。他说：「如果我评价老婆做的料理，会出大事的！我应该就不用回家睡觉了。」引发现场一阵笑声 XD。
主持人提到曾看过安成宰和岳母一起做泡菜的影片，他极力称赞味道不淡、真的很好吃！对此，安成宰笑著说：「（岳母的料理）会无条件说好吃！」膝下有一儿一女的他，表示：「孩子们很挑剔，只要味道有一点模棱两可，他们就会说这个好像不对，然后就不吃了，帮小孩做饭我觉得是最紧张的时候。」
对於是否加入确定制作的《黑白大厨》第二季，他谦虚地说：「虽然听说了，但是好像还要再聊一会儿。如果有比我更好的评审、如果有能做得更好的人，我怎么可能呢？」而《黑白大厨》日前宣布确定制作第二季，第一季的制作组金学慜、金银芝PD和毛恩雪编剧也会继续参与，目标是在明年下半年播出。
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