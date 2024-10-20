【有片】执念究竟有多深！金秀贤在IU演唱会点歌失败，干脆自己见面会唱《只有我不知道的事》

金秀贤今年初去看IU演唱会，喊破喉咙点歌《只有我不知道的事》，然而终究没被IU听到。 没想到，不愿放弃的金秀贤干脆自己唱了！
金秀贤昨晚在首尔举办2024亚洲巡回粉丝见面会「Eyes On You」首尔场，席间演唱了IU的歌曲《只有我不知道的事》，唱到动情处紧闭双眼，深情至极。
아이유 - 나만 몰랐던 이야기— 당연한 김언트 (@_giantt) October 19, 2024
아이유웅니가 안불러줘서 김수현 본인이 부르셨답니다
근데 너머 잘부르세요.. pic.twitter.com/qp7DZLcuw3
《只有我不知道的事》收录於IU在2011年发行的单曲专辑《REAL+》，由韩国著名作曲家尹尚谱曲、金伊娜填词，诉说被迫与爱慕之人分离的悲伤心情，MV还找来朴宝英出演。
今年3月IU举办演唱会时，第二次安可开放现场粉丝点个，观众席有一位男饭不断狂喊「只有我不知道的事」一度破音，后来被网友揭晓其身份就是金秀贤！
アンアンコールのIUちゃん可愛すぎるのとその時のキムスヒョンの나만 몰랐던 이야기の叫び声も可愛すぎた— y u r a (@yrMiLsDbp9JFnEo) March 10, 2024
推しのコンサート見ながら推しの席近くで見ることが出来て幸せすぎました#IU #HER_WORLD_TOUR #아이유 pic.twitter.com/Mw7YsNnMEt
金秀贤和IU早在2011年因电视剧《Dream High》成为好友，之后在电视剧《制作人》《德鲁纳酒店》和MV《Ending Scene》等作品多次合作，还经常互送咖啡车应援。 上次IU演唱会后金秀贤分享了后台合照，看起来其乐融融：
虽然演唱会点歌失败，但没关系，金秀贤表示IU不唱那就我来唱，总之这首歌一定要出现，执念究竟有多深XD
▽以下多角度欣赏金秀贤演唱的《只有我不知道的事》：
나만 몰랐던 이야기 저음으로 시작하는 도입부 사람 미치게함— 김헬로킴티(@gys774016_) October 19, 2024
첫소절부터 대서사시 완성이야#김수현#KimSooHyun#EyesOnYouSeoul #2024KimSoohyunAsiaTourInSeoul pic.twitter.com/wqwrUG3xSz
김수현 나만몰랐던이야기— 젵 (@ssgusz) October 19, 2024
김수현 : 그래 니가 안불러줘서 내가 했다 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋㅋㅋㅋ ㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋ pic.twitter.com/kse51KvAnM
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