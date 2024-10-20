【有片】执念究竟有多深！金秀贤在IU演唱会点歌失败，干脆自己见面会唱《只有我不知道的事》

金秀贤今年初去看IU演唱会，喊破喉咙点歌《只有我不知道的事》，然而终究没被IU听到。 没想到，不愿放弃的金秀贤干脆自己唱了！

金秀贤昨晚在首尔举办2024亚洲巡回粉丝见面会「Eyes On You」首尔场，席间演唱了IU的歌曲《只有我不知道的事》，唱到动情处紧闭双眼，深情至极。



아이유 - 나만 몰랐던 이야기

아이유웅니가 안불러줘서 김수현 본인이 부르셨답니다

근데 너머 잘부르세요.. pic.twitter.com/qp7DZLcuw3 — 당연한 김언트 (@_giantt) October 19, 2024

《只有我不知道的事》收录於IU在2011年发行的单曲专辑《REAL+》，由韩国著名作曲家尹尚谱曲、金伊娜填词，诉说被迫与爱慕之人分离的悲伤心情，MV还找来朴宝英出演。



今年3月IU举办演唱会时，第二次安可开放现场粉丝点个，观众席有一位男饭不断狂喊「只有我不知道的事」一度破音，后来被网友揭晓其身份就是金秀贤！



金秀贤和IU早在2011年因电视剧《Dream High》成为好友，之后在电视剧《制作人》《德鲁纳酒店》和MV《Ending Scene》等作品多次合作，还经常互送咖啡车应援。 上次IU演唱会后金秀贤分享了后台合照，看起来其乐融融：





虽然演唱会点歌失败，但没关系，金秀贤表示IU不唱那就我来唱，总之这首歌一定要出现，执念究竟有多深XD



▽以下多角度欣赏金秀贤演唱的《只有我不知道的事》：



김수현 나만몰랐던이야기

김수현 : 그래 니가 안불러줘서 내가 했다 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋㅋㅋㅋ ㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋ pic.twitter.com/kse51KvAnM — 젵 (@ssgusz) October 19, 2024

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