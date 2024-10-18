卷入「不顾粉丝遭同行人殴打」争议！Jessi与新公司签约一个月后解约「是本人要求」

DOD 今日（18）表示：「本公司与 Jessi 就今后的活动进行了很多讨论，应 Jessi 的要求，经过深思熟虑后，决定於2024年10月18日终止专属合约。」

DOD 表示：「最近因爲不好的消息让大家担心，再次表示歉意。虽然时间很短，但是对和本公司在一起的 Jessi 表示感谢，会真心支持 Jessi 的未来。」而 DOD 在上个月20日表示，与 Jessi 签约并成立独立厂牌「언니」（UNNI）。



上月29日凌晨，在首尔江南区狎鸥亭洞，一名未成年粉丝巧遇 Jessi 询问能否合照，结果被 Jessi 同行男子用英语辱骂并拦住自己，Jessi 试图阻止那名男子的同时向他说「对不起，不行，对不起」，他也回应「对不起」后欲离开。岂知，另名男子突然对爆料者拳打脚踢，受害者随即报警，结果 Jessi 一行人却离开现场消失，受害者同时起诉当时和加害者一起在现场的 Jessi 和制作人等一行人。



（延伸阅读：Jessi「不顾粉丝遭同行人殴打」掀两派争论！亲自道歉：感受道义责任，已协助逮人）

随著争议逐渐扩大，Jessi 12日就粉丝遭受暴力伤害一事表示，自己感受到道义上的责任，但问题是与加害者当天是第一次见面，因此解释说与自己无关。16日首尔江南警察署以嫌疑人身份传唤 Jessi 进行了调查，她说：「希望能快点找到打人的人，希望能受到惩罚，当天是第一次见到加害者，对受害者感到非常抱歉。」



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