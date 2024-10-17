网友爆Jessi打人不是第一次！「洗手间围殴、脸塞马桶」拒不承认，惯用撇清说辞「嫌犯出国找不到」

JTBC《事件班长》昨日公开了一名网友的举报内容，该网友称2013年在梨泰院某夜店遭到Jessi及其朋友围殴，这一次Jessi也有动手但因缺乏证据拒不承认，且和最近的殴打粉丝事件一样撇清自己、表示「施暴人已出国」。

举报者是2岁移居美国的韩侨，2010年为体验故乡生活回到韩国，2013年回美前夕来到梨泰院某夜店游玩时遇到Jessi和朋友共3人，不明缘由被对方暴揍一顿，对方还抢走她的包，说跪下来道歉就会归还。



举报者强调Jessi也有打她、并抓住她的双臂令她无法移动，Jessi则坚称只有上前阻拦、绝对没有打人。 因为现场没有监视器或目击者等证据，双方争论陷入泥潭。

当时举报者起诉了Jessi一行人，但不久便撤诉。 举报者对《事件班长》解释称撤诉不是因为理亏，而是因为两个月后要回美国就业且已订好机票，无法在韩国等一年时间完成诉讼。



举报者提到最近Jessi卷入的暴力事件，表示Jessi的处理手法惊人一致：当时Jessi说加害人已出国、不在韩国所以抓不到，这次又说加害者是不认识的中国人、已经回去中国，「真的很好笑」。 举报者认为，如果这次也像2013年一样没有监视器录像，Jessi还是会一口咬定与自己无关。



举报者之所以联络《事件班长》曝光这件事，是因为看到Jessi出名后也没有改变当时的性格和态度，认为有必要告诉大家Jessi是什么样的人。网友对Jessi感到十分失望，纷纷留言称「原来是惯犯、人设崩塌、这伙人是强盗流氓吗、回美国吧、不想再在电视看到她」等，自称举报者的网友也留言感谢JTBC报导、流泪称「终於获得正义」。

其实2013年Dispatch已报导过这件事，当时双方就各执一词：举报者称Jessi（*当时艺名为Jessica H.O）一行先挑起争执，将她困在洗手间施暴15分钟，包括抓头发、拳头打脸、脚踢身体等，还试图将她的脸按进马桶，令她感到「生命威胁」; Jessi则否认施暴，称是举报者先出言不逊和动手、肢体冲突只持续5秒，举报者脸上并无伤口，还称举报者利用她是名人这一点勒索金钱、反而自己才是受害者。



此外，Jessi在粉丝被殴事件后半个月於昨晚（16日）出席警局调查，仍表示事发当天生第一次见到打人者、希望尽快找到他并让他接受惩罚，对於记者提问「为何不积极阻止」则沉默不言。事件回顾：



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