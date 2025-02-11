INFINITE世巡新加坡和印尼场完美落幕！惊喜宣布一连两天加开首尔Encore场！INFINITE出道十五年宣布开设首个官方网站，望跟粉丝作更紧密沟通，公开圣圭东雨优贤成烈四人四色自拍照

INFINITE将於2025年3月1日(星期六)假AXA x WONDERLAND举行由D-SHOW主办的「INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN HONG KONG」演唱会，久违9年以完全体跟香港的INSPIRIT们见面！

正忙於亚洲巡回演唱会的INFINITE，最近刚分别於一月中和二月初顺利完成了印尼场和新加坡场，而INFINITE几天前更惊喜宣布在4月12日和13日一连两天加开首尔Encore场，务求争取更多机会跟INSPIRIT们见面。而INFINITE迎来出道第十五个年头，所属社INFINITE COMPANY宣布开设首个官方网站，目的是为了跟粉丝多作沟通，建立更密不可分的关系。加入会员并购买2025 Season Greeting的粉丝更可以获得参与公开放送的优先权，以及优先购票等多种福利，令全球一众INSPIRIT们都期待万分！



为了帮香港场宣传造势，主办公开了圣圭、东雨、优贤和成烈的自拍照。首先有「记得我们3月1号有约会哦~」跟粉丝约定的圣圭；「让我们为香港INSPIRIT们送上Flower吧~」向粉丝示爱的东雨；最后还有向粉丝霸气喊「成为我的人吧！」的优贤，还有喊话「香港INSPIRIT久违了，3月1日见」的成烈，四人各有各的「吸粉」方式！到底其余二位成员在下一波宣传照有什么跟各位粉丝说呢？好奇想知的话就要密切留意主办方的更新！



INFINITE香港站演唱会门票现於 「KKTIX」和「大麦网」官方网站公开有售，票价分别为HKD$1,880 / $1,880(视线受阻区) / $1,580 / $1,280及 $980。购买$1,880及$1,580门票的粉丝均可以获得团体合照(20人一组)、亲笔签名板以及亲笔签名即影即有等福利的抽奖机会，购买$1,880门票的粉丝更可以观看彩排。还没有买票的香港INSPIRIT们，千万不要错过这次机会！



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻