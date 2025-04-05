徐睿知「操控门」后首次出演综艺节目，坦言：民众对我误会太深

韩国演员徐睿知日前通过TV朝鲜综艺《食客许英万的白饭纪行》正式回归公众视野，这是她历经2021年「操控门」风波后首度亮相综艺节目。 节目中她第一次公开谈及近年承受的舆论压力，直言：「被夸大误解的情况比想像中严重。」此番发言迅速引发韩国论坛Theqoo逾7万点阅热议，更牵动其与金秀贤的陈年旧事再度发酵。

在江原道原州市取景拍摄时，徐睿知提及此地正是其代表作《虽然是精神病但没关系》拍摄地，面露怀念神情。 面对主持人许英万提问「演员生涯是否艰难」，她坦言：

「当然有很多，但这不是一两天的事，我认为应该学会接受并走过去。 随著时间推移，发现有很多人对我产生了比我想像中更严重的误会，这让我承受了巨压力排山倒海而来。」这段隐晦表态被韩媒解读为对近年连串争议的正式回应。



事实上，徐睿知早於3月13日便透过官方粉丝咖啡厅发表长文，针对海外网友质疑「金秀贤恋爱劈腿」的留言强硬表态：「我和他（金秀贤）及他哥哥毫无瓜葛，连解释都觉得荒谬！」文中更以「窒息」形容长期遭谣言中伤的痛苦，该文发布后旋即登上Naver热搜榜首。

此时重提旧事时机敏感——金秀贤正因与已故演员金赛纶的绯闻遭民众口诛笔伐，徐睿知的声明意外形成「绯闻连环爆」效应。2021年韩媒《Dispatch》曝光徐睿知涉嫌对前男友金正贤实施精神控制，包括要求其删除与女演员徐贤的所有亲密戏份，引发舆论哗然。



此外，为周六夜晚注入爆笑能量的真实喜剧秀《SNL Korea》节目组於近日宣布：徐睿知将担任第二期主持人。 此次跨界挑战令粉丝大感惊喜，徐睿知也坦言：「完全没想到能站上韩国顶级喜剧节目的舞台，真的非常荣幸。」她更坚定表示：「我会全力以赴用，所有能量让观众开怀大笑！」以独特气质与演技著称的徐睿知，首度挑战即兴喜剧与辛辣恶搞的表现，无疑为节目增添新鲜看点。 消息公布后，网友纷纷热议：「徐睿知的冷幽默遇上《SNL》会擦出什么火花？」「已经开始期待她的颠覆形象了！」



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