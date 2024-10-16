【2024韩国电视剧大赏】《夜晚开的花》李荷妮大赏！《少年时代》任时完、《毕业》郑丽媛最优秀赏！

第15届韩国电视剧大赏12日晚间颁奖，话不多说来看完整得奖名单！还有得奖演员感言整理！

大赏－李荷妮（《夜晚开的花》）

作品赏－《泪之女王》

男子最优秀演技赏－任时完（《少年时代》）

女子最优秀演技赏）－郑丽媛（《毕业》）

男子优秀演技赏－李伊庚（《和我老公结婚吧》）、池承炫（《高丽契丹战争》）

女子优秀演技赏－高旻示（《Sweet Home 2》）

男子抢镜赏－金洪发（《政坛旋风》）

女子抢镜赏－郑英珠（《背著善宰跑》、《她的日与夜》）

男子新人赏－白瑞厚（《她的日与夜》）、李施优（《少年时代》）

女子新人赏－姜惠元（《少年时代》）

热门明星赏（男）－边佑锡（《背著善宰跑》）

热门明星赏（女）－金智媛（《泪之女王》）

全球明星赏－金秀贤（《泪之女王》）

最佳情侣赏－金秀贤、金智媛（《泪之女王》）

最佳OST赏－金泰来（ZEROBASEONE成员） （《泪之女王》）

热门ICON赏－宰灿（DKZ成员）

KDF赏－金允书、李歌领

成就赏－边希峰

当天颁奖典礼，以《夜晚开的花》（夜晚）夺最高荣誉大赏的李荷妮，感言提及起初演戏常遇到对於「女生高个子」的偏见，但现在身高已不是自己的弱点，还让她在《夜晚开的花》好好发挥了武士角色，最后表达会不负众望持续努力。会后她在IG补充整部剧大家都很辛苦却只有自己获奖，她感到非常惭愧，还说「与其说『做得好』，不如说『会做得好』，会当作是应援的奖项努力带来更好的作品」。



拿下女子最优秀演技赏的郑丽媛，引用《毕业》第七集结尾台词「我现在很难得的，对自己很满意」：「我已经很久没有满意自己了，虽然只是台词，但对我们说是很重要的话，从来没有真心地为自己加油过，但那句台词让我感到很幸福。一直追求完美，所以浪费了很多时间在遗憾和伤心，直到遇到《毕业》，好像才得到很多爱与支持。」她也不忘感谢整个剧组与身边工作人员、现场工作人员，IG发文也再次感谢他们。



▼李荷妮还特别发文祝福郑丽媛，表示「这期间的努力和时光没有白费」



2024超人气作品《泪之女王》拿到作品赏、热门明星赏、全球明星赏、最佳情侣赏与最佳OST赏，五大奖项成为此次典礼冠军。《泪之女王》制作人感谢观众的喜爱，在替缺席的金智媛与金秀贤领最佳情侣赏奖时，代替传达谢谢大家喜爱白贤佑和洪海仁夫妇。而ZEROBASEONE金泰来演唱〈More Than Enough〉拿下最佳OST赏，ZEROBASEONE X简单发出他与奖杯合照，期待他继续带来美好的歌声。







제15회 코리아 드라마 어워즈 베스트 OST상 수상을 축하합니다



태래의 보컬과 함께 있다면 제로즈는 더 바랄 게 없죠



앞으로도 감미로운 목소리로 멋지게 세상을 노래할 명창오리를 기대하며 다시 한 번 수상을 축하합니다!#ZEROBASEONE #ZB1#제로베이스원 pic.twitter.com/A0SxJnLF56 — ZEROBASEONE (@ZB1_official) October 15, 2024

《少年时代》是仅次《泪之女王》得奖最多赢家，但在演技相关奖项是夺奖之冠，任时完最优秀演技赏，姜惠元与李施优拿下均新人赏。任时完因拍电影缺席典礼，但以用心预录好的影片，感谢观众的喜爱还有工作人员不分昼夜的辛勤，还特别把功劳归於超出角色的新人演员们。



《和我老公结婚吧》「渣男老公朴敏焕」李伊庚夺得男子优秀演技赏，他表示这是他第二次获奖，没想到是以反派拿奖，还搞笑提到第一次拿奖是KBS演技大赏（以《暗行御史》拿助演赏‎），当时打给了妈妈成为热门话题。他感谢身边人士，再次搞笑说自己「有人邀请就跟著走了」，透露自己这个月客串电视剧之外还有综艺、音乐剧演出，「能做都做了」，最后说只要自己有用处，不管到哪里都会努力，无论是要带给大家笑容或是感动。



以《高丽契丹战争》拿下男子优秀演技赏的池承炫，表示该作品介绍了较不为人知的杨规将军，杨规一角让他出道18年来首次获奖，别具意义。最后说：「想再次感谢将杨规将军培养得很好的金汉帅导演等工作人员，我要成为助韩国电视剧大赏发展一臂之力的演员。」



在热门作品《她的日与夜》饰演女主角「李微进妈妈林青」的郑英珠，同时以《背著善宰跑》「任率妈妈」得抢镜奖，她说：「真的可以感受这么多爱吗？」还说此奖隔日就会变成「枷锁」，但会继续努力。饰演「大明星高原」的白瑞厚拿下新人奖，他表示在前辈们身上学到很多，「只带走了幸福的记忆」，还说《她的日与夜》是给自己很大安慰的作品，希望大家也能透过此剧得到安慰，「也希望各位的白天与黑夜都能一直闪耀著光芒」。



同是热门作品的《背著善宰跑》当然没缺席，「善宰」边佑锡拿下热门明星赏，先是抱歉无法出席典礼，但感谢粉丝们的支持让他拿奖，同时感谢剧组的努力，最后表达会继续努力以更好的演技以报答。



男团DKZ成员、今年一连演出《我们，家》与《陪玩的女人》的宰灿（朴宰灿）拿下热门ICON赏，他感谢粉丝，表示往后也会为了带给大家更多的欢乐而努力，还透露自己正在拍摄新剧《登记入住的汉阳》，望大家多多支持。



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