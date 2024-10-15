永远的Rainbow♥ 郑允慧&安载玟结婚，「18年姐妹」金栽经致词，表弟Roy Kim唱祝歌
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永远的Rainbow♥ 郑允慧&安载玟结婚，「18年姐妹」金栽经致词，表弟Roy Kim唱祝歌

明星   2024年10月15日   星期二19:00   草莓  

（封面图源：郑允慧IG@yoonhye.chung截图、高佑丽@rainbowoor截图）

二代女团Rainbow成员郑允慧（又译郑允惠）13日与演员安载玟步入礼堂，组团十多年的Rainbow七成员一个都没有少，还是充满团魂。

*先前报导回顾：
‎〈Rainbow郑允慧&演员安载玟10月结婚♥ 公布喜讯不忘RAINNOUS与队友〉‎
演员安载玟&Rainbow郑允慧结婚（图源：IG@yoonhye.chung截图）

金栽经、高佑丽、吴丞芽、卢乙、金智淑与赵贤荣都现身祝福好姐妹郑允慧与安载玟，Rainbow全员合体，Dal★Shabet出身赵雅英，演员金浩英、郑多惠、董贤裴、李镇成（이진성），谐星赵秀妍、沈珍华等人都出席。

▼高佑丽：「亲爱的我们Rainbow」、金智淑：「Happy Wedding」
（图源：高佑丽@rainbowoor截图）（图源：高佑丽@rainbowoor截图）

▼高佑丽：「Rainbow Forever」

▼金浩英&新郎
（图源：金浩英IG截图hoyhoyoung截图）

▼董贤裴&赵秀妍、新人合照
（图源：董贤裴IG@___hyunbae___截图）（图源：董贤裴IG@___hyunbae___截图）

宾客们录下的当天情景：安载玟自信满满登场，边走边秀舞，和郑允慧也一起跳了一段；安载玟还应主持人要求用「郑允慧」做三行诗，逗得全场哈哈大笑；郑允慧表弟Roy Kim深情献唱李笛的〈Relieved〉作为祝歌；Rainbow队长栽经则献上祝福辞。
（图源：赵秀妍IG@dduruprincess、IG@mc_jin_hyuck截图）（图源：董贤裴IG@___hyunbae___截图、Dal★Shabet赵雅英IG@a_young91截图）（图源：IG@mj_lalala_截图、IG@perry.goood截图）

虽然不知道栽经完整祝福内容为何，但她开头介绍自己是郑允慧前同事、室友，也是18年朋友，且手上字卡背面是彩虹，再次让人感受Rainbow成员间真挚的友谊。
（图源：IG@mj_lalala_截图）

部分成员们在参加完婚礼后，还一一在IG感性发文。

高佑丽：「世最美（全世界最美丽）允慧婚礼，非常华丽美丽的婚礼，新郎新娘的外貌就像电视剧中的一个场面，看起来很幸福。祝福你，我们允慧。」

吴丞芽：「亲爱的允慧婚礼……一直觉得还很小的允慧不知不觉结婚了……真是美丽可爱的善男信女的婚礼……祝福你幸福的生活，我爱你允慧啊。」

卢乙：「从高中时就认识的允慧终於结婚了！！我们这段日子一起成长的时光像跑马灯一样飞逝、像昨天才发生一样那么悸动。我们真的长大了好多呵呵。允慧啊，真心祝福你结婚，希望以后和欧巴在一起的所有日子都能幸福！！！要幸福啊！！载玟欧巴，请多多关照我们允慧。」

赵贤荣：「允慧欧腻祝福你结婚……两个人太美丽了……」她还感叹：「Rainbow又诞生一名有夫之妇……现在真的没剩几个人了……」（编按：其实也只有金智淑、高佑丽和郑允慧结婚了，还有超过一大四人未婚呢！）
（图源：赵贤荣IG@cho_hyunyoung截图）（图源：赵贤荣IG@cho_hyunyoung截图）

更多现场照片如下，郑允慧稍早也释出简短纪录片，所有宾客曝光婚礼现场画面都可以到新人IG精选限时动态观看唷！
（图源：李镇成IG@ejinsung01截图、Dal★Shabet赵雅英IG@a_young91截图）（图源：IG@marcokim0522截图、IG@sjnim84截图）

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