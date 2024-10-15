永远的Rainbow♥ 郑允慧&安载玟结婚，「18年姐妹」金栽经致词，表弟Roy Kim唱祝歌

二代女团Rainbow成员郑允慧（又译郑允惠）13日与演员安载玟步入礼堂，组团十多年的Rainbow七成员一个都没有少，还是充满团魂。

*先前报导回顾：

‎〈Rainbow郑允慧&演员安载玟10月结婚♥ 公布喜讯不忘RAINNOUS与队友〉‎



金栽经、高佑丽、吴丞芽、卢乙、金智淑与赵贤荣都现身祝福好姐妹郑允慧与安载玟，Rainbow全员合体，Dal★Shabet出身赵雅英，演员金浩英、郑多惠、董贤裴、李镇成（이진성），谐星赵秀妍、沈珍华等人都出席。

▼高佑丽：「亲爱的我们Rainbow」、金智淑：「Happy Wedding」



▼高佑丽：「Rainbow Forever」



▼金浩英&新郎



▼董贤裴&赵秀妍、新人合照



宾客们录下的当天情景：安载玟自信满满登场，边走边秀舞，和郑允慧也一起跳了一段；安载玟还应主持人要求用「郑允慧」做三行诗，逗得全场哈哈大笑；郑允慧表弟Roy Kim深情献唱李笛的〈Relieved〉作为祝歌；Rainbow队长栽经则献上祝福辞。



虽然不知道栽经完整祝福内容为何，但她开头介绍自己是郑允慧前同事、室友，也是18年朋友，且手上字卡背面是彩虹，再次让人感受Rainbow成员间真挚的友谊。



部分成员们在参加完婚礼后，还一一在IG感性发文。

高佑丽：「世最美（全世界最美丽）允慧婚礼，非常华丽美丽的婚礼，新郎新娘的外貌就像电视剧中的一个场面，看起来很幸福。祝福你，我们允慧。」



吴丞芽：「亲爱的允慧婚礼……一直觉得还很小的允慧不知不觉结婚了……真是美丽可爱的善男信女的婚礼……祝福你幸福的生活，我爱你允慧啊。」



卢乙：「从高中时就认识的允慧终於结婚了！！我们这段日子一起成长的时光像跑马灯一样飞逝、像昨天才发生一样那么悸动。我们真的长大了好多呵呵。允慧啊，真心祝福你结婚，希望以后和欧巴在一起的所有日子都能幸福！！！要幸福啊！！载玟欧巴，请多多关照我们允慧。」



赵贤荣：「允慧欧腻祝福你结婚……两个人太美丽了……」她还感叹：「Rainbow又诞生一名有夫之妇……现在真的没剩几个人了……」（编按：其实也只有金智淑、高佑丽和郑允慧结婚了，还有超过一大四人未婚呢！）



更多现场照片如下，郑允慧稍早也释出简短纪录片，所有宾客曝光婚礼现场画面都可以到新人IG精选限时动态观看唷！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻