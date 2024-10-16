重情重义，语重心长！李寿根借钱给李陈镐时说的话

喜剧演员李陈镐承认非法赌博事实的同时，他过去因为投资失败而度过艰难时光的幕后故事也被曝光。

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李陈镐於14日通过个人频道突然承认了非法赌博的事实。 他表示，因非法赌博背负了难以承受的债务，并吐露「由衷地感到后悔」。 据悉，李陈镐一直进行非法赌博，并向数位同僚艺人借钱。 防弹少年团的Jimin借给他1亿（韩币，下同），而李寿根和河成云等人也同样借钱给他。 特别是李陈镐大约在2019年经人介绍认识了一位商人并进行了投资，还劝说熟人一起投资，但最终失败。 结果他不仅赔光了自己的钱，还因为替赔了投资朋友的钱而陷入困境。 在此过程中，他接触到了非法赌博。



此外，知名YouTuber「演艺总统李振浩」还爆料了借钱给李陈镐的李寿根的反应。 他也借给了对方和Jimin一样大数额的资金。 李寿根对他说：「即使失去了钱，也不要失去周围的人」，给出了这样的忠告。



目前李陈镐已经变卖了所有资产，正在京畿道某处的单人公寓生活。 关於此事，YouTuber李振浩表示：「从今年年初开始，业内就开始流传李陈镐非法赌博的传闻，原因是他到处向熟人借钱。 他不仅向艺人同僚借钱，还向业界相关人士伸手，甚至在江南的高利贷圈子里，李陈镐的名字也被提及。」这表明李陈镐的非法赌博和负债问题早已为人所知。

据早前韩媒报导称，李陈镐於2022年以「急需用钱，只借一周」为由，向Jimin借了1亿，对此Jimin所属公司BigHit Music表示：「正如报导中提到的那样，确实发生了经济损失，全部过程是签了借据并借出了资金。」



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