《只要有空》第二季内容上线！柳演锡意外透露刘在锡不顺心时会捶桌子的反应～

SBS实际走访各巷弄团体的综艺《只要有空》全新内容公开！2位MC刘在锡与柳演锡将再度搭配各类型艺人拜访各类民众，利用短短空闲时间进行游戏并送出幸运小礼物。

今年4月起《只要有空》共播出8集，在20岁至49岁的族群中，收视率成为同时段第一，周二正规节目中20岁至49岁的收视率全体第一，话题性非常高，也被选爲今年备受期待的综艺节目。而两位主持人刘在锡与柳演锡的聊天内容也越来越有默契，活跃於电视剧、舞台剧及电影的演员柳演锡，更是在节目中展现出新魅力，获得观众们的好评。



节目预告中，柳演锡也非常活跃，吸引了人们的视线，嘉宾为朴信惠的那一集也共同进行了许多游戏，在关键时刻朴信惠正对刘在锡的表现充满期待，相当有机会成功，但柳演锡一句话总会令人失去期待，他更说出「在锡哥原本就是一紧张就会失误的类型，一有失误可能还会打桌子」，让大家对於刘在锡发怒时的反应很有画面，为了提高成功机率，柳演锡也以科学角度分析，甚至想问问摩擦系数等细节，让刘在锡不禁问「你是理科吗？」没想到柳演锡回答自己是艺体能科系的…



柳演锡更擅长说大叔式的笑话，刘在锡问起爱打高尔夫球的朴信惠，是否能打得出Single（距离标准杆数仅多出个位数）的成绩？没想到被柳演锡接下去说「她不是Single（单身）她已经结婚了」，看来演员柳演锡也相当融入综艺节目风格了，10月15日晚间即将播出《只要有空》最新一季的节目内容。



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