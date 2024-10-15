永遠的Rainbow♥ 鄭允慧&安載玟結婚，「18年姐妹」金栽經致詞，表弟Roy Kim唱祝歌

二代女團Rainbow成員鄭允慧（又譯鄭允惠）13日與演員安載玟步入禮堂，組團十多年的Rainbow七成員一個都沒有少，還是充滿團魂。

*先前報導回顧：

‎〈Rainbow鄭允慧&演員安載玟10月結婚♥ 公布喜訊不忘RAINNOUS與隊友〉‎



金栽經、高佑麗、吳丞芽、盧乙、金智淑與趙賢榮都現身祝福好姐妹鄭允慧與安載玟，Rainbow全員合體。Dal★Shabet出身趙雅英，演員金浩英、鄭多惠、董賢裴、李鎮成（이진성），諧星趙秀妍、沈珍華等人亦出席。

▼高佑麗：「親愛的我們Rainbow」、金智淑：「Happy Wedding」



▼高佑麗：「Rainbow Forever」



▼金浩英&新郎



▼董賢裴&趙秀妍、新人合照



賓客們錄下的當天情景：安載玟自信滿滿登場，邊走邊秀舞，和鄭允慧也一起跳了一段；安載玟還應主持人要求用「鄭允慧」做三行詩，逗得全場哈哈大笑；鄭允慧表弟Roy Kim深情獻唱李笛的〈Relieved〉作為祝歌；Rainbow隊長栽經獻上祝福辭。



雖然不知道栽經完整祝福內容為何，但她開頭介紹自己是鄭允慧前同事、室友，同時是18年朋友，且手上字卡背面是彩虹，再次讓人感受Rainbow成員間真摯的友誼。



部分成員們在參加完婚禮後，還一一在IG感性發文。

高佑麗：「世最美（全世界最美麗）允慧婚禮，非常華麗美麗的婚禮，新郎新娘的外貌就像電視劇中的一個場面，看起來很幸福。祝福你，我們允慧。」



吳丞芽：「親愛的允慧婚禮……一直覺得還很小的允慧不知不覺結婚了……真是美麗可愛的善男信女的婚禮……祝福你幸福的生活，我愛你允慧啊。」



盧乙：「從高中時就認識的允慧終於結婚了！！我們這段日子一起成長的時光像跑馬燈一樣飛逝、像昨天才發生一樣那麼悸動。我們真的長大了好多呵呵。允慧啊，真心祝福妳結婚，希望以後和歐巴在一起的所有日子都能幸福！！！要幸福啊！！載玟歐巴，請多多關照我們允慧。」



趙賢榮：「允慧歐膩祝福你結婚……兩個人太美麗了……」她還感嘆：「Rainbow又誕生一名有夫之婦……現在真的沒剩幾個人了……」（編按：其實也只有金智淑、高佑麗和鄭允慧結婚了，還有超過一大半四人未婚呢！）



更多現場照片如下，鄭允慧稍早也釋出簡短紀錄片寫下：「託大家的福，度過了非常幸福的時光，我會懷著感恩的心好好生活的。」而以上所有賓客曝光婚禮現場畫面都可以到新人IG精選限時動態觀看唷！



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