Rainbow第5位新娘是卢乙！七人又合体♥ 婚纱照香港所拍美如港片场景

女团Rainbow出身成员卢乙20日举行婚礼，Rainbow七人再次完整合体。

Rainbow虽然解散多年，但成员金栽经、高佑丽、吴丞芽、卢乙、郑允慧、金智淑与赵贤荣，七人之间感情相当好正如团名「彩虹」紧密连结，最出名的就是屡屡拍摄「闺密婚纱」了。自金智淑、高佑丽、郑允慧与金栽经之后，卢乙成为了第五位新娘，其他成员一样到场给予祝福。

金栽经限时动态写道「今天的公主」、「卢乙啊真的恭喜你」。



高佑丽特别发了影片说：「卢乙恭喜结婚♥ 是场多么美丽、可爱又惹人喜爱的婚礼，还有和卢乙一模一样充满活力的新郎呵，选对了选对了!! >_

吴丞芽和赵贤荣成为Rainbow目前唯二尚未结婚的成员，她竟羡慕起卢乙也结婚了。不过，她也很有感而发：「20代一半以上时间都一起同房的室友，可爱的妹妹卢乙……遇到了可以互相依靠的、相爱的人，还结婚了。真的是感动、祝福、感谢的一天……真心恭喜你们，祝福你们幸福。真的真的恭喜你们结婚。我爱你，卢乙♥♥」卢乙回覆她：「姐姐，不是20代一半以上，而是一起度过整个20代！颗颗颗总之非常感谢大家祝福，我们姐姐♥Love You。」



郑允慧限时动态写「今天这世上最漂亮的♥」、「Rainbow出来了」。



金智淑：「一登场就很感动……因为漂亮所以感动……」「到现在还会心头一热ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ我们漂亮的卢乙姐姐！！要幸福地好好生活ㅠㅠㅠ非常恭喜结婚！！！」



新娘本人卢乙也亲自发文：「几乎制定了一年的计划，准备的一切什么时候才会结束呢，梦寐以求的等待终於结束了！！虽然好像有点真实感了，但感觉还是很奇怪呵呵。再次向参加婚礼的所有宾客表达由衷的感谢♥，也感谢没能来到现场，透过联络祝福的所有宾客。托大家的福婚礼才能顺利结束:) 正如大家所祝福的那样，我的丈夫、我们夫妇，会幸福、智慧、机智地开心生活下去的！昨天真是幸福，一切都很感谢大家呜呜呜♥ 我现在是真正的，有，夫，女，了，唷。」并公开一支婚礼精华影片。



卢乙1989年生现年35岁，据韩媒报导新郎小4岁，两人交往了3年决定步入礼堂。卢乙新郎虽是圈外人，但她不避讳秀出新郎模样，两人特地到香港拍摄的婚纱照很受欢迎，色调与风格就像在拍港片一般。



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