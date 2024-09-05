Rainbow鄭允慧&演員安載玟10月結婚♥ 公布喜訊不忘RAINNOUS與隊友

是Rainbow第三位新娘！

二代女團Rainbow成員鄭允慧，昨晚（4日）與演員安載玟（안재민）發表了婚訊，兩人將在10月步入禮堂。

「大家好我是鄭允慧。我要傳達結婚的好消息，感覺尷尬又激動。成為我人生伴侶的人，是長久以來像身邊摯友一般，也是比任何人都還值得依靠的後盾，總是以不變的模樣給予我毫無保留的愛，是個責任感強的帥氣之人，今後在生活上也會成為很大的力量。」

「雖然兩個人都有很多不足之處，但會尊重、珍惜、愛著彼此。總是給予支持的RAINNOUS、像家人一樣幸福相處的Rainbow成員們，還有家人，感謝所有祝福的人，我會像現在一樣以可愛的允慧，用好好生活的模樣以報答各位。」鄭允慧宣布好消息不忘Rainbow粉絲RAINNOUS及Rainbow成員們，文末愛心更用了她在Rainbow的代表色紫色。



安載玟同時發表婚訊，寫道：「大家好，我是安載玟，想給珍貴的人傳達消息所以發布了貼文。今年10月，我將和長期守護在擔心和不安之下的我的人相約一生，不會忘記祝福我們的所有人的珍貴心意，我們會一輩子互相珍惜、愛著彼此幸福地生活下去，感謝大家。」兩人貼文都標記對方之外，鄭允慧還在安載玟貼文底下留言新娘與愛心表情符號放閃。



鄭允慧貼文除了隊友盧乙與趙賢榮獻上祝福外，還有過去同門的KARA許齡智、A-JAX永允，以及Dal★Shabet趙雅英、演員韓可露與安慧京等人，安載玟貼文則有多年好友T-ARA恩靜（兩人是東國大學學長姐）、演員崔允英（兩人是安養藝高同學）與車英男等人的祝福。



1990年生的鄭允慧今年34歲，2009年以Rainbow出道，七成員感情相當好，就算團體實質上已解散也不影響，2020年金智淑結婚與2022年高佑麗結婚時，成員都一起拍攝了團體婚紗，或許接下來就要期待鄭允慧和成員們的吧？



而安載玟1986年生，38歲大鄭允慧4歲，曾為EBS兒童節目《放屁精橘子》（又譯放屁大王蹦蹦）的第四代「鏘鏘哥哥」，並演出過戲劇《不哭鳥》、《醫療船》、《Leverage：詐騙操作團》與電影《這是我們的結局》、《花樣女鬼》、《殺妻嫌疑》……等等。



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