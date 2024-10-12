史诗级针锋相对！承汉归队引RIIZE粉丝分裂：反对者狂送「二百花圈」摆满SM楼下，支持者派卡车示威

SM娱乐昨日宣布因私生活争议暂停活动的RIIZE成员承汉将於11月回归组合，爆炸消息在粉丝群体内部引起意见分化，反对者在SM大楼下摆出多达190个抗议花圈、规模堪比小森林，堪称K-POP史无前例。

据韩国粉丝透露，截至昨晚8点45分，SM楼下已经有190个抗议花圈，上面写著「洪胜汉OUT」「反对归队、希望退队」「RIIZE IS 6」「六个人一起走来的路，搭便车的人滚蛋」「为了洪承汉放弃6个人的疯癫所属社」等文字。



지금 에스엠 앞 상황

화환 계속 들어오는중 pic.twitter.com/b0ePAVP8PR — 요다 (@daaaay000) October 11, 2024

花圈密密麻麻摆了前后3排，堪比一座小森林，数量太多一度引来警察，不过因为没有妨碍通行所以未做干涉。看影片更能感受到震撼：



与此同时，另一部份支持承汉归队的粉丝也派出三辆卡车进行示威，针锋相对地写道「RIIZE IS 7」「终於等到你回来，不要害怕，他们不会再伤害你，我们会守护你」「继续在舞台上发光吧，你是最棒的」。







Our three support trucks have all arrived.

They shine brightly in the darkness,

unlike those pieces of garbage that rot in the shadows.#승한 #홍승한 #SEUNGHAN#라이즈 #RIIZE pic.twitter.com/gvoq2CjLaM — 2ND CHANCE (@2nd_chance___) October 11, 2024

此外，承汉去年8月起陆续被爆出恋爱、吸烟、夜店等私生活问题，出道仅3个月就迫於舆论中止活动。 之后这10个月，RIIZE都是以6人形式活动，包括专辑录制和舞台表演等等。



正当很多人以为RIIZE会一直保持6人形式，昨日（10月11日）SM娱乐突然宣布承汉将从11月开始参与团队行程逐步复出，随后承汉也PO出亲笔信表达对成员和粉丝的歉意与感谢。



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