史诗级针锋相对！承汉归队引RIIZE粉丝分裂：反对者狂送「二百花圈」摆满SM楼下，支持者派卡车示威

SM娱乐昨日宣布因私生活争议暂停活动的RIIZE成员承汉将於11月回归组合,爆炸消息在粉丝群体内部引起意见分化,反对者在SM大楼下摆出多达190个抗议花圈、规模堪比小森林,堪称K-POP史无前例。

据韩国粉丝透露,截至昨晚8点45分,SM楼下已经有190个抗议花圈,上面写著「洪胜汉OUT」「反对归队、希望退队」「RIIZE IS 6」「六个人一起走来的路,搭便车的人滚蛋」「为了洪承汉放弃6个人的疯癫所属社」等文字。



花圈密密麻麻摆了前后3排,堪比一座小森林,数量太多一度引来警察,不过因为没有妨碍通行所以未做干涉。看影片更能感受到震撼:



与此同时,另一部份支持承汉归队的粉丝也派出三辆卡车进行示威,针锋相对地写道「RIIZE IS 7」「终於等到你回来,不要害怕,他们不会再伤害你,我们会守护你」「继续在舞台上发光吧,你是最棒的」。







Our three support trucks have all arrived.

They shine brightly in the darkness,

unlike those pieces of garbage that rot in the shadows.#승한 #홍승한 #SEUNGHAN#라이즈 #RIIZE pic.twitter.com/gvoq2CjLaM