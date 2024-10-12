史詩級針鋒相對！承漢歸隊引RIIZE粉絲分裂：反對者狂送「二百花圈」擺滿SM樓下，支持者派卡車示威

SM娛樂昨日宣佈因私生活爭議暫停活動的RIIZE成員承漢將於11月回歸組合，爆炸消息在粉絲群體內部引起意見分化，反對者在SM大樓下擺出多達190個抗議花圈、規模堪比小森林，堪稱K-POP史無前例。
據韓國粉絲透露，截至昨晚8點45分，SM樓下已經有190個抗議花圈，上面寫著「洪勝漢OUT」「反對歸隊、希望退隊」「RIIZE IS 6」「六個人一起走來的路，搭便車的人滾蛋」「為了洪承漢放棄6個人的瘋癲所屬社」等文字。
지금 에스엠 앞 상황— 요다 (@daaaay000) October 11, 2024
화환 계속 들어오는중 pic.twitter.com/b0ePAVP8PR
花圈密密麻麻擺了前後3排，堪比一座小森林，數量太多一度引來警察，不過因為沒有妨礙通行所以未做干涉。看影片更能感受到震撼：
지금 #광야 경찰들이 와서 가드랑 얘기하는데 화환 190개 왔대여! 통행지장 받지는 않아서 일단 그냥 둔대여! #브리즈파이팅 #원빈 #여섯명이서_달려온길_무임승차는꺼져— ppippi99 (@1binione) October 11, 2024
제발내눈앞에서꺼져주길바래#RIIZE_6인으로_존재해
라이즈는무조건6인이야#홍승한_아웃
너가낄자리는없으니나가 pic.twitter.com/Gd5QCPA6MY
與此同時，另一部份支持承漢歸隊的粉絲也派出三輛卡車進行示威，針鋒相對地寫道「RIIZE IS 7」「終於等到你回來，不要害怕，他們不會再傷害你，我們會守護你」「繼續在舞台上發光吧，你是最棒的」。
— 2ND CHANCE (@2nd_chance___) October 11, 2024
Our three support trucks have all arrived.
They shine brightly in the darkness,
unlike those pieces of garbage that rot in the shadows.#승한 #홍승한 #SEUNGHAN#라이즈 #RIIZE pic.twitter.com/gvoq2CjLaM
此外，承漢去年8月起陸續被爆出戀愛、吸煙、夜店等私生活問題，出道僅3個月就迫於輿論中止活動。 之後這10個月，RIIZE都是以6人形式活動，包括專輯錄製和舞台表演等等。
正當很多人以為RIIZE會一直保持6人形式，昨日（10月11日）SM娛樂突然宣佈承漢將從11月開始參與團隊行程逐步復出，隨後承漢也PO出親筆信表達對成員和粉絲的歉意與感謝。
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