史詩級針鋒相對！承漢歸隊引RIIZE粉絲分裂：反對者狂送「二百花圈」擺滿SM樓下，支持者派卡車示威

SM娛樂昨日宣佈因私生活爭議暫停活動的RIIZE成員承漢將於11月回歸組合，爆炸消息在粉絲群體內部引起意見分化，反對者在SM大樓下擺出多達190個抗議花圈、規模堪比小森林，堪稱K-POP史無前例。

據韓國粉絲透露，截至昨晚8點45分，SM樓下已經有190個抗議花圈，上面寫著「洪勝漢OUT」「反對歸隊、希望退隊」「RIIZE IS 6」「六個人一起走來的路，搭便車的人滾蛋」「為了洪承漢放棄6個人的瘋癲所屬社」等文字。



지금 에스엠 앞 상황

화환 계속 들어오는중 pic.twitter.com/b0ePAVP8PR — 요다 (@daaaay000) October 11, 2024

花圈密密麻麻擺了前後3排，堪比一座小森林，數量太多一度引來警察，不過因為沒有妨礙通行所以未做干涉。看影片更能感受到震撼：



與此同時，另一部份支持承漢歸隊的粉絲也派出三輛卡車進行示威，針鋒相對地寫道「RIIZE IS 7」「終於等到你回來，不要害怕，他們不會再傷害你，我們會守護你」「繼續在舞台上發光吧，你是最棒的」。







Our three support trucks have all arrived.

They shine brightly in the darkness,

unlike those pieces of garbage that rot in the shadows.#승한 #홍승한 #SEUNGHAN#라이즈 #RIIZE pic.twitter.com/gvoq2CjLaM — 2ND CHANCE (@2nd_chance___) October 11, 2024

此外，承漢去年8月起陸續被爆出戀愛、吸煙、夜店等私生活問題，出道僅3個月就迫於輿論中止活動。 之後這10個月，RIIZE都是以6人形式活動，包括專輯錄製和舞台表演等等。



正當很多人以為RIIZE會一直保持6人形式，昨日（10月11日）SM娛樂突然宣佈承漢將從11月開始參與團隊行程逐步復出，隨後承漢也PO出親筆信表達對成員和粉絲的歉意與感謝。



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