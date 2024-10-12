【影片】Disney+独家上线SEVENTEEN演唱会预告！在家也能享受最强刀群舞的live表演～10月17日播出

不管你是第一次看，还是再次重温感动时刻，绝对不要错过《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN》即将在Disney+独家上线啦！！！用力地分享出去～～。（尖叫声）

人气男团 SEVENTEEN 拥有超高人气的《SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN》演唱会将要登上 Disney+ 串流平台，「FOLLOW」系列从首尔高尺天空巨蛋开场，跑遍日本亚洲巡回等地一票难求，甚至在前阵子搬上大萤幕推出电影版，获得粉丝CARAT（克拉）的热烈回响。





▼《SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN》最新预告，10月17日 Disney+ 独家上线：



这也是13人完整体最珍贵的演唱会画面，接下来成员们将会陆续入伍，按照网友的推测，等到忙内Dino退伍大概会是在2030年，这一次上线的演唱会影片也有著非凡的意义，让大家可以好好回顾他们的精彩表演。





此外，SEVENTEEN 全新主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉预告中公开的部份编舞，让网友们不禁感叹：这次终於不用那么累了吗？他们预计10月14日下午6点(KST)发行第12张迷你专辑《SPILL THE FEELS》回归。



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