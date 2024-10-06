SUPER JUNIOR-D&E 迎接全新挑战！台北高雄热唱四场，演唱会门票全面启售

SUPER JUNIOR-D&E宣布将在今年11月9、10日以及明年1月25、26日举行「2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」台北以及高雄站，主办单位艺尚 Artique Production正式公开票价以及售票日，SUPER JUNIOR-D&E届时会带来什么精彩的表演，让台湾的老婆们非常期待。

东海与银赫在2024年行程大爆满，除了随著SUPER JUNIOR在1和8月来台演出，3月参加了高雄的户外音乐活动，中间也在日本举行长达两个月的巡回演唱会，最近还推出第六张Mini Album「INEVITABLE」。对於这次全新世巡，堪称是两人的全新挑战，9月28、29日「2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」在首尔开跑，吸引了全球各地上万名的ANNIE前往朝圣，绚丽的舞台效果让粉丝尖叫连连，而银赫东海二人使出浑身解术，二场演唱会画下完美的句点，接下来亚洲巡回首站将会来到台北，这回移师林口体育馆举行，带来与以往不同的演出，台湾场更是一口气要唱台北跟高雄两个城市共四场，两人当然也喊话「老婆」们千万别错过这次的演唱会。





「2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」台北站将於今年11月9、10日在林口体育馆举行，票价为VIP(全座席）新台币6280、5280、4200、3800、2640（身障席）元等五种，预计10月5日（六）中午12点在全台7-11 ibon售票系统启售，而明年1月25、26日高雄站相关讯息，敬请密切注意主办单位艺尚 Artique Production官方脸书专页。





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