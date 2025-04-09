EXO XIUMIN睽违2年半推个人专辑　5月25日来台举办粉丝演唱会

韩国人气男团EXO成员XIUMIN睽违2年6个月再度发表个人专辑，并宣布举办亚洲巡回粉丝演唱会「2025 XIUMIN FAN CONCERT ＜X Times（ ）＞ ASIA TOUR」，让粉丝引颈期盼，他将於5月25日在台北与台湾粉丝见面，被问到展现他百变魅力的专辑，哪个最像真正的自己，XIUMIN笑说：「我全都要！」

谈及这次专辑，XIUMIN表示：「这张专辑蕴含了许多心血，希望能让粉丝感受到我的音乐理念。」此外，他也透露巡演将结合音乐、游戏与故事元素，让观众沉浸在完整的演出体验之中。对於即将到来的亚洲巡演，他兴奋表示：「终於能和海外EXO-L见面，希望这次巡演只是开始，未来能有更多机会举办个人演唱会！」这次新专辑《Interview X》，XIUMIN四款不同风格的造型照，直接展示他的百变魅力，被问到哪一个最像真实的自己，XIUMIN笑说：「无法只选一个，因为我希望能展现比这四种风格更丰富的面貌，现在的我可以说是准备好接受各种挑战！」



XIUMIN日前公布了亚洲巡回粉丝演唱会，宣布本次演唱会将於3月22日从韩国首尔开跑，接著巡回东京（4月11日）、大阪（4月13日）、曼谷（4月19日）、马尼拉（5月10日）、澳门（5月17日）接著在台北（5月25日）举行。这也是他首次以个人名义展开亚洲巡演，也让粉丝们期待值爆表。

本次演唱会的概念与专辑《Interview X》相呼应，透过独特的舞台设计、艺术风格与影像，展现XIUMIN作为Solo歌手的多样魅力。他也将首度演唱新专辑主打歌《WHEE!》，这首歌曲以UK Garage风格为基础，融合强烈节奏与合成器音色，展现耳目一新的氛围。



「2025 XIUMIN FAN CONCERT ＜X Times（ ）＞ ASIA TOUR」台北场，将於5月25日在Legacy TERA举行，票价为新台币$5800、$5400、$4200、$2700（身障席）等4种，预计4月19日下午1点在ibon售票系统啓售，更多详情可洽主办单位艺尚有限公司。

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