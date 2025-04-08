《机智住院医生生活》超～华丽OST阵容！从EXO D.O.、SVT DK、TXT 到 IVE 安俞真、(G)I-DLE Minnie

不只可以看好剧，还能听到本命唱好听的歌！韩国顶级偶像们将为 tvN 全新周末剧《机智住院医生生活》演唱OST，让观众们大饱耳福的华丽OST团诞生了。

将於本周六（4月12日）首播的 tvN 全新周末剧《机智住院医生生活》，邀请了 Stray Kids（Lee Know、升玟、I.N）、IVE 安俞真、EXO D.O.（都敬秀）、aespa Winter、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、SEVENTEEN DK、(G)I-DLE Minnie 等人气偶像，共同组成坚强的OST阵容。



《机智住院医生生活》是《机智医生生活》的衍生剧，讲述一群立志成为聪明医师的住院医生们成长的故事。由高允贞（饰 吴怡瑛）、申始雅（饰 表南京）、姜有皙（饰 严梓日）、韩艺智（饰 金嗣绯）、郑准元（饰 具都辕）等青春演员主演，故事以钟路律帝医院妇产科为背景，描绘住院医生们跌跌撞撞的日常与成长历程。



特别的是，因应本剧聚焦职场新鲜人的青春故事，制作团队表示：「这次特别选择由年轻偶像组成OST阵容，为这些崭新开始的青春注入符合他们氛围的音乐」，并补充「将透过充满艺人们多样个性与情感的音乐，提高剧集的沉浸感」，引发期待。



汇聚韩国顶尖偶像的美丽协奏，tvN全新周末剧《机智住院医生生活》将於12日（周六）晚间9点10分首播。



此外，《机智医生生活》主演曹政奭、田美都、郑敬淏、金大明、柳演锡等演员，为了应援衍生剧《总有一天会机智的实习医生生活》，也以「美都与Falasol」的乐团名义，共同参与了OST的制作。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻