【K社韩国小百科】《黑白大厨》高人气评审安成宰首尔餐厅已关门？ 唯一海外分店就在香港！

《黑白大厨：料理阶级大战》堪称Netflix今年最令人惊喜的综艺黑马，播出至今热度只升不降，很多人边看边种草各大主厨餐厅、默默加入旅游清单。 其中担任评审的安成宰凭藉敏锐精准的实力俘获观众，他所经营的韩国唯一米其林三星级餐厅MOSU亦成为焦点。

安成宰是生於韩国长於美国的韩裔美国人，1982年出生的他在13岁时移民到美国圣地牙哥，从小在父母的中式速食店帮忙。 安成宰高中毕业后在美国陆军担任维修兵，原本志向是高级汽车修理工，但在入学前犹如受到命运感召般改为报名烹饪学校，以24岁之「高龄」初次接触料理。



从烹饪学校毕业后，安成宰凭藉过人诚意进入比佛利山庄寿司餐厅Urasawa开始第一份工作，期间获得美籍韩裔厨师Corey Lee赏识，陆续在北加州指标性米其林三星法式料理The French Laundry 、旧金山第一家米其林三星餐厅Benu（Corey Lee的餐厅）、 米其林一星摩洛哥餐厅Aziza积累经验。

2015年，安成宰於旧金山开设自己的第一家餐厅MOSU San Francisco，融合在美国对於各国料理的经验和见解，推出当地新餐厅里史无前例的195美元高价晚餐尝味菜单（Tasting Dinner Menu），开业第一年就获得米其林一星并保持两年。 餐厅名字MOSU来自安成宰移民前和家人一起出游时看到的大波斯菊（Cosmos），意在希望为客人制造最美好的回忆。



初获成功后，安成宰与妻儿一同搬回韩国，於2017年秋天开设首尔MOSU。 回到故乡的安成宰开始在料理中融入更多个人经验和记忆，并积极使用韩国在地食材，例如用腐竹代替玉米饼、佐以韩国莞岛的鲍鱼，以重组还原青少年记忆中的墨西哥塔可饼。



首尔MOSU於2019年获得米其林一星，隔年晋升二星，2023年开始成为首尔唯一的三星级餐厅。 随著口碑扩散，MOSU约半数客人来自海外，其中二三成来自香港。 安成宰亦对香港有独特感情：在美国时很喜爱香港电影、和妻子赴港旅游时留下了良好印象，於是在2022年将首家海外分店开在香港。



香港MOSU位於西九龙M+博物馆内，请来首尔MOSU副主厨Chef Shim等三位韩国厨师共同打理，风格接近怀石料理，保留部份总店招牌菜单同时善用当地食材为香港食客设计特别菜品。



在《黑白大厨：料理阶级大战》中呈现的招牌菜「橡果面配黑松露」，就隐藏在香港MOSU的晚餐品尝菜单之中！



而首尔MOSU已於今年1月底暂停营业搬迁，重开时间尚未公布。 如果想尽快体验黑白大厨评审、韩国唯一三星级餐厅的实力，全世界独一份的机会就在香港MOSU！

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻