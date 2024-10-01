Disney+犯罪动作剧《江南B-Side》池昌旭&赵佑镇「四大角色」海报首度公开，狠劲十足！

全新韩剧《江南B-Side》公开的五张海报中，展现了主要角色赵佑镇、池昌旭、河润景、BIBI（金亨瑞）等人的强烈视觉效果，吸引了大众的注意力。

【剧情简介】讲述贱民警探姜东宇（赵佑镇 饰）於女儿的朋友失踪后再次陷入到充满罪恶、毒品和腐败的世界。 他不惜一切代价营救女儿的朋友，被迫深入到长期人口高失踪率的江南区，还发现了上流阶层的秘密...。



▼《江南 B-Side》超级前导预告：



以坚定的表情看待世界的刑警－姜东宇（赵佑镇 饰）和目光冰冷的检察官－闵瑞珍（河润景 饰）是光明面的代表人物，带著正义感和使命感调查该案的姜东宇，和以该案为升职机会的闵瑞珍，两人将透过诠释具有不同目标的剧中人物，来增加观众们的沉浸感和紧张氛围。





另一边，脸上布满伤痕、表情可疑神秘的掮客（仲介人）尹吉浩（池昌旭 饰），和俱乐部王牌在熙（BIBI 饰）是一切事件的起点，并保守著秘密，生活在一个被色彩缤纷的霓虹灯所主导的深沉暗黑城市里，矛盾与堕落的氛围围绕著两人，令人忍不住好奇他们的故事。两人也是继《恶中之恶》后的再度合作。





《江南 B-Side》将会在 11 月 6 日於 Disney+ 独家上线播出。

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