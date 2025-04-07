【韩网热门】一看就是真朋友！GD李洙赫私讯对话超傲娇：「你喜欢的歌手除了我还有谁？」

李洙赫3年前采访中说喜欢的歌手回归了很开心，最近GD（G-Dragon，权志龙）看到这影片以为说的是自己，转传给了李洙赫kkk（GD粉丝、李洙赫粉丝、非粉都以为说的是GD或BIGBANG）。 但实际上，李洙赫当时说的并不是他XD
对话如下：
李洙赫：「是很久前的（采访），好像是拍《还有明天》的时候吧。」
GD：「kkk那你说的是谁回归啊？」
李洙赫：「疯子，你以为说的是你自己，所以传给我吗？」
GD：「嗯。你喜欢的歌手除了我还有谁？ 搞清楚你的路线哦kkkk」
李洙赫将这段对话截图PO到IG限动，评价道：「精神是正常的吗？ 之前还以为已经正常了一点。 我还是担心自己吧。」据网友推测，当时李洙赫说的「喜欢的歌手」应该是Adele爱黛儿XD
PS.不久后李洙赫又转发了GD帮他宣传新片《波澜》的限动，评价道：「看来精神正常。 还是其实不正常、很辛苦呢？ 做了从没做过的事呢，让人怪感谢的。 」
韩国网友评论：
1. 语气好好笑，散发著真朋友的气息kkk
2. 误会大了kkk
3. 我也以为说的是GD，还觉得很温馨来的kkk
4. GD和亨敦在一起时主要扮演黏人的角色，和李洙赫在一起时双方都很善妒kkkk
5. 「那小子喜欢的歌手除了我没有别人」，就是这么自信kkkk
6. GD吃醋的模样超可爱kkk
7. 李洙赫看起来超傻眼
8. GD是不是也得了「是我病」啊kkkkk
9. 李洙赫真的是吸血鬼吧？ 3年前和现在完全一模一样，难怪真朋友也会搞混
10. 其实李洙赫确实提到过GD，只不过是另一个采访kkk
이혁수이미친자식이권지용을너무사랑함................................... pic.twitter.com/Zo7FQADMkt— 궤적 (@dragondragme) March 14, 2025
11. 《Good Day》里GD问李洙赫究竟要不要唱歌，李洙赫一脸没有灵魂的表情，超好笑kkk他俩的关系莫名有趣
12. 一般人发现说的不是自己时，应该会感到尴尬吧？ GD却是反问「除了我还喜欢哪个歌手」kkkk
13. GD那个理直气壮的「嗯」超好笑kkk太可爱啦
14. 拜托，GD和李洙赫一起拍个综艺吧！
出处：https://theqoo.net/hot/3683959088
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