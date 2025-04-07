【韩网热门】一看就是真朋友！GD李洙赫私讯对话超傲娇：「你喜欢的歌手除了我还有谁？」

李洙赫3年前采访中说喜欢的歌手回归了很开心，最近GD（G-Dragon，权志龙）看到这影片以为说的是自己，转传给了李洙赫kkk（GD粉丝、李洙赫粉丝、非粉都以为说的是GD或BIGBANG）。 但实际上，李洙赫当时说的并不是他XD

对话如下：

李洙赫：「是很久前的（采访），好像是拍《还有明天》的时候吧。」

GD：「kkk那你说的是谁回归啊？」

李洙赫：「疯子，你以为说的是你自己，所以传给我吗？」

GD：「嗯。你喜欢的歌手除了我还有谁？ 搞清楚你的路线哦kkkk」



李洙赫将这段对话截图PO到IG限动，评价道：「精神是正常的吗？ 之前还以为已经正常了一点。 我还是担心自己吧。」据网友推测，当时李洙赫说的「喜欢的歌手」应该是Adele爱黛儿XD



PS.不久后李洙赫又转发了GD帮他宣传新片《波澜》的限动，评价道：「看来精神正常。 还是其实不正常、很辛苦呢？ 做了从没做过的事呢，让人怪感谢的。 」



韩国网友评论：

1. 语气好好笑，散发著真朋友的气息kkk

2. 误会大了kkk

3. 我也以为说的是GD，还觉得很温馨来的kkk

4. GD和亨敦在一起时主要扮演黏人的角色，和李洙赫在一起时双方都很善妒kkkk

5. 「那小子喜欢的歌手除了我没有别人」，就是这么自信kkkk

6. GD吃醋的模样超可爱kkk

7. 李洙赫看起来超傻眼

8. GD是不是也得了「是我病」啊kkkkk

9. 李洙赫真的是吸血鬼吧？ 3年前和现在完全一模一样，难怪真朋友也会搞混

10. 其实李洙赫确实提到过GD，只不过是另一个采访kkk



11. 《Good Day》里GD问李洙赫究竟要不要唱歌，李洙赫一脸没有灵魂的表情，超好笑kkk他俩的关系莫名有趣

12. 一般人发现说的不是自己时，应该会感到尴尬吧？ GD却是反问「除了我还喜欢哪个歌手」kkkk

13. GD那个理直气壮的「嗯」超好笑kkk太可爱啦

14. 拜托，GD和李洙赫一起拍个综艺吧！

出处：https://theqoo.net/hot/3683959088

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