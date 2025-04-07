竞争超激烈！《第61届百想艺术大赏》入围名单出炉：IU＆朴宝剑《苦尽柑来遇见你》入围8项成最大赢家！

《第61届百想艺术大赏》即将在5月5日举行，今天通过官网公开电影、放送等各个部门的入围名单。

《百想艺术大赏》是韩国代表性综合艺术奖项，与韩国电影青龙奖和韩国电影大钟赏并称韩国三大影视奖。《百想艺术大赏》对戏剧类作品的评审范围不限於无线台台（SBS、MBC、KBS），还包括 tvN 和 JTBC 等有线台，以及 Netflix、wavve 等 OTT 线上串流平台的作品，就一起来看今年「放送部门」的入围名单吧！



电视剧作品赏

tvN《背著善宰跑》、JTBC《玉氏夫人传》、MBC《如此亲密的背叛者》、Netflix《外伤重症中心》、Netflix《苦尽柑来遇见你》



男子最优秀演技赏

朴宝剑《苦尽柑来遇见你》、边佑锡《背著善宰跑》、李浚赫《好或坏的东载》、朱智勋《外伤重症中心》、韩石圭《如此亲密的背叛者》



女子最优秀演技赏

高旻示《无声蛙鸣》、金泰梨《正年》、金惠奫《背著善宰跑》、IU《苦尽柑来遇见你》、张娜拉《好搭档》



男子配角赏

金准韩《好搭档》、卢载沅《鱿鱼游戏2》、尹敬浩《外伤重症中心》、崔代勋《苦尽柑来遇见你》、玄奉植《好或坏的东载》



女子配角赏

金国熙《家族计划》、金才禾《玉氏夫人传》、廉惠兰《苦尽柑来遇见你》、吴京华《正年》、郑恩彩《正年》



男子新人演技赏

金政振《如此亲密的背叛者》、宋健僖《背著善宰跑》、车禹闵《流氓读书会》、秋泳愚（秋英宇）《玉氏夫人传》、许楠儁《法官大人》



女子新人演技赏

金泰妍《苦尽柑来遇见你》、卢正义《魔女》、赵允秀《秀暴君》、蔡元彬《如此亲密的背叛者》、贺营《外伤重症中心》》



导演赏

金元锡《苦尽柑来遇见你》、金熙元《照明商店》、宋妍华《如此亲密的背叛者》、李度润《外伤重症中心》、郑知仁《正年》



剧本赏

金正敏《家族计划》、朴智淑《玉氏夫人传》、李施恩《背著善宰跑》、林恦賰《苦尽柑来遇见你》、崔唯娜《好搭档》



男子综艺赏

金元勋、Dex、成始璄、申东烨、刘在锡



女子综艺赏

李秀智、张度练、池艺恩、海嫄（NMIXX）、洪真庆



综艺作品赏

tvN《钢铁少女团》、Mnet《Stage Fighter》、秋成勋《大叔的退休人生》、DdeunDdeun《风向Go》、Netflix《黑白大厨：料理阶级大战》



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