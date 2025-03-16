BLACKPINK Jennie韩国公演惹争议：最高票价22万韩元、时长仅70分钟，全程墨镜挡眼对话寥寥

BLACKPINK成员Jennie近日发行单飞后首张正规专辑《Ruby》，昨晚在韩国举办单独演唱会，因价格和时长等问题引发争议。

《The Ruby Experience》是Jennie在韩国的首场单独演唱会，门票价格分为4个档位，从最低的14万3千韩元到最高的22万韩元不等，演出地点是仁川新建设的K-pop专用演出场地Inspire Arena。



演唱会上播放了新专辑的MV，Jennie带来新专辑15首歌的表演，演出到45分钟才开始问候、进行了5分钟的talk，以上就是演唱会的全部内容。 甚至开场时Jennie迟到了10分钟，整个演出70分钟就结束。 当灯光亮起，很多观众感到诧异：「已经结束了吗」「没想到这样就结束了」。 考虑到演出地点是在仁川，往返时间都比演出本身长很多。



不少记者对Jennie的首秀感到不满意，称她的唱功是一大强项，可惜现场AR声音压过了演唱; 作为表演重要部份的眼神，也因为在大部份表演中都戴著墨镜而被遮挡。 韩媒指出，相同价位的演唱会一般都有2到3小时，如果本身歌曲数量不多，大多会翻唱其他歌手的作品或表演所属组合的歌曲，但Jennie演唱会以纪念新专辑为名，连自己之前发的单曲都都没有表演。



对於Jennie演唱会的安排，部份网友认为粉丝接受就没问题，也有人表示公司缺乏诚意，即便粉丝心甘情愿，也担心其他公司效仿。

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