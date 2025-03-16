BLACKPINK Jennie深谙送礼最高奥义：低性价比，却完全击中对方的心

BLACKPINK Jennie最近作客了郑在炯的YouTube节目，并送上了一份价格不菲的礼物，完全击中了郑在亨的心。

Jennie来到郑在炯的家中，一边递上礼物一边说道：「虽然不是什么特别的东西，但我准备了一份礼物。」随后，她送给郑在炯一组杯子。

当郑在炯关心地问Jennie「身体好些了吗？」，Jennie答道：「对不起，我本来就......」郑在炯随即安慰道：「没什么好道歉的。」Jennie接著说道：「我今天刚回来，因为刚成立个人厂牌，又是第一次以个人身份发行专辑，所以真的非常忙。」听完Jennie的话，郑在炯惊讶地问：「你生病了之后，今天才刚回来？」Jennie点头回应：「是的，而且之后的行程全部被打乱、延后了，我一直在努力奔波。」



郑在炯心疼地说：「那你就吃顿饭再走吧。」Jennie笑著说：「其实我真的很期待，怀著激动的心情来的。」郑在炯拿出了威士忌，Jennie提议：「希望你能用我今天带来的杯子一起喝。」她解释了送杯子的理由：「我不想空手来，想著如果能让你记住我就好了，所以我特意选择了红宝石色。」郑在炯看到杯子后惊叹道：「我一直在找这种红色的杯子，真的太漂亮了！」Jennie也说道：「我觉得和威士忌特别搭。」据悉，Jennie送给郑在炯的杯子价格高达一套100万韩币，而郑在炯本人也收藏有该品牌的杯子。



得知杯子价格的网友纷纷表示：「比我想像中便宜」、「她好会选礼物啊」、「红宝石杯子，太美了」、「怎么会有人觉得是daiso的杯子，哈哈哈哈，这可是Baccarat水晶杯啊」、「这杯子的实物超级美，会发光，亲眼看过这个杯子之后虽然我因为没钱买不起，但能理解有钱人为什么会喜欢了」、 「摔碎的话会爆哭吧，实物很美，用它喝酒应该更会美味」、「红宝石，ruby，太有意义了」、「看吧，礼物就要送性价比低的，情绪价值拉满」等。

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