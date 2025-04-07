《Biong Biong地球娱乐室》第三季确定25日首播 ！四姊妹变成秘密要员，罗PD超热衷扮演自己角色 XD

2022年首次亮相的《Biong Biong地球娱乐室》，MZ一代的李恩智、OH MY GIRL MIMI、李泳知、IVE安俞真与罗暎锡PD相遇，在高度的话题性中抓住MZ观众的心。

特别是成员们让综艺老手制作组惊慌失措，她们霸气和热情洋溢的样子带来超多笑点，节目成爲不少观众的「饭友」。第一季播出受到很多人的喜爱，2023年第二季依旧带来许多话题。结束后让不少观众敲碗第三季，等了2年终於等到，确定在本月25日播出啦！



《Biong Biong地球娱乐室》第三季中，李恩智、MIMI、李泳知、安俞真变身爲秘密要员，拼命捕获拿著玉皇大帝法人卡逃跑的「兔珑」。海报中，为了找到「兔珑」，他们手上拿著扩音器、相机、手机、巧克力等不同的武器。



首版预告中，真的像一部动作谍报片！从代号爲「安有名（NOT FAMOUS）」的安俞真开始，「李龙洙（NUMBER OF USERS）」李恩智、「李英哲（ LEE）」李泳知、「金美冠（GIVE ME PIPE）」MIMI 等在首尔隐秘行动的要员们纵横各地。



接著在阿布达比闻到花香的李恩智说：「有人在这里下毒了。」开始陷入情景剧后，安俞真、李泳知也立刻投入其中 XD 另外，在里斯本追踪「兔珑」的要员们发现一位老人（罗PD），要员们说著：「外貌有点...」、「不过...PD Nim真的很努力在生活呢」的话，但忠於角色的罗PD否定自己是PD的本质「我不是罗PD」，引发爆笑！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻