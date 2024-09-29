新人团体DXMON成员JO曾以「红刺猬头」引关注！今宣布退团，团体将以5人体制活动
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新人团体DXMON成员JO曾以「红刺猬头」引关注！今宣布退团，团体将以5人体制活动

KPOP   2024年9月29日   星期日12:42   Yuan  

（封面图源：Twitter@dxmon_nv）

今日（29）DXMON 的经纪公司通过官方粉丝俱乐部宣布成员 JO 退团。

公告如下：「经过深入讨论后，决定结束作为 DXMON 成员的活动。今后 DXMON 计画以5人体制进行活动，请大家对选择新的人生道路的 JO 给予支持，感谢一直喜欢 DXMON 的粉丝们」。而 JO 已经有一阵子没有参与活动，突然传出退团消息，也让不少粉丝感到震惊。
（图源：TVDaily）

DXMON 是女团 woo!ah! 经纪公司NV娱乐推出的新人男团，由五名韩藉成员 MINJAE、HEE、TK、REX、JO 和一名日籍成员 SEITA 组成，今年1月发行首张迷你专辑《Hyperspace》出道。而成员 JO 曾以「红发刺猬头」亮相，在X（旧推特）、‎theqoo 论坛上都引发热烈讨论。
（图源：Twitter@dxmon_nv）（图源：Twitter@dxmon_nv）

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