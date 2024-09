新人团体DXMON成员JO曾以「红刺猬头」引关注！今宣布退团，团体将以5人体制活动

今日(29)DXMON 的经纪公司通过官方粉丝俱乐部宣布成员 JO 退团。

公告如下:「经过深入讨论后,决定结束作为 DXMON 成员的活动。今后 DXMON 计画以5人体制进行活动,请大家对选择新的人生道路的 JO 给予支持,感谢一直喜欢 DXMON 的粉丝们」。而 JO 已经有一阵子没有参与活动,突然传出退团消息,也让不少粉丝感到震惊。



I honestly am at a loss for words. What happened in the past 13 weeks since you last updated us on Jo? pic.twitter.com/hrg8lVzt0S