新人团体DXMON成员JO曾以「红刺猬头」引关注！今宣布退团，团体将以5人体制活动

今日（29）DXMON 的经纪公司通过官方粉丝俱乐部宣布成员 JO 退团。

公告如下：「经过深入讨论后，决定结束作为 DXMON 成员的活动。今后 DXMON 计画以5人体制进行活动，请大家对选择新的人生道路的 JO 给予支持，感谢一直喜欢 DXMON 的粉丝们」。而 JO 已经有一阵子没有参与活动，突然传出退团消息，也让不少粉丝感到震惊。



I honestly am at a loss for words. What happened in the past 13 weeks since you last updated us on Jo? pic.twitter.com/hrg8lVzt0S — Jaime (@jaimegerms) September 29, 2024

DXMON 是女团 woo!ah! 经纪公司NV娱乐推出的新人男团，由五名韩藉成员 MINJAE、HEE、TK、REX、JO 和一名日籍成员 SEITA 组成，今年1月发行首张迷你专辑《Hyperspace》出道。而成员 JO 曾以「红发刺猬头」亮相，在X（旧推特）、‎theqoo 论坛上都引发热烈讨论。



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