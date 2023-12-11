最强昌珉「海胆头」后继有人了！新人男团DXMON发型进化成「红刺猬」惊呆人却获好评

回顾K-POP史上最令人冲击的发型，肯定有东方神起、BIGBANG与2NE1，想不到在这MZ世代还看得到，主角是明年1月即将出道的全新男团DXMON！

新人男团DXMON 9日率先於「2023 Genie Music Festival」公开亮相，献出了生涯首个公演舞台，成员JO顶著「红发刺猬头」出场，相当庞克简直令人不敢相信，不少观众都直觉这是2000年代初期流行的发型、是「Old Kpop」，频频想起东分神起最强昌珉2004年在出道当年的正规一辑《TRI-ANGLE》的造型。推特上JO的照片转发破1.5万，转发到‎theqoo论坛也受到热烈议论。



「不是，没想到2004年之后还会再看到那种发型……」

「没想到自东方神起之后，还有再看见海胆头的一天……」

「2023年最强昌珉海胆发型」

「脸完全是温和的白狗相ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ，为什么做这么前卫的造型呢？弄头发的时候或洗头就要死了吧ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」

「不过满好看的ㅋㅋㅋ颜色也是，整体做得很好」

「不过很适合」

「但出乎意料很适合，应该是海胆发型里最适合的人ㅋㅋㅋㅋ」

「发色很好看，头发也固定得很好」

「随意拍的照片也很好ㅋㅋㅋ」

「消化得很好」

「很受冲击，但还满适合的;;; 可能是因为脸小又长得帅吧」

「头发那样还长很帅，好稀奇」

「本人好像很享受」

「享受的人最帅气」

「20年前Cosplay就是那种感觉」

「最强昌珉升级版吗？」

DXMON是女团woo!ah!经纪公司NV娱乐推出的全新男团，成员包含MINJAE、SEITA、HEE、TK、REX与JO，JO是2008年生，网友知道他还只是国中生也相当惊讶。他们在「2023 Genie Music Festival」演唱了〈VIPER〉也演唱了将收录在明年1月出道专辑里的先行曲〈Burn up〉，〈Burn up〉会在本月25日先行发行。



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