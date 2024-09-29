【韩网热门】边佑锡为招聘求职app拍摄广告：「高冷就业哥」vs「纯情兼职弟」

边佑锡为韩国两大招聘求职平台Jobkorea和Albamon的统合品牌拍摄广告，在片中扮演两个平台的拟人化「高冷就业哥」和「纯情兼职弟」，对求职者「智媛」展开疯狂竞争！来品一品他的台词和眼神：

纯情佑锡：「智媛啊！ 我是兼职界的第一！」

高冷佑锡：「只有你是第一吗？ 我的one pick就是你，智媛！」



韩国网友评论：

1. 懂了，平日去公司，周末去打工！

2. 其实我可以做两份兼职

3. 何必要选呢？ 现在是two job时代，下班后去打工就好啦

4. 柳氏兄弟之难... 柳善宰还是柳施吾... 温美男还是冷美男... 干脆一个当正职一个当副业吧

5. 既有年上感又有年下感... 既像猫又像狗 ᅲᅲᅲᅲᅲ 追佑锡的过程中流了好几次鼻血，该输血了

6. 忍不住嘴角上扬... 感到幸福...

7. 怎么有这种像狐狸一样令人疯狂心动的广告XD

8. 提交简历就可以见到这两位吗？！

9. 广告商爸爸又给我们佑锡拍连续剧了！ 感谢！

10. 给边佑锡拍广告的人是不是要互相竞争先？ 怎么都这么高品质？！

11. 边佑锡和边佑锡的化学反应也很好kkk

12. 依我看，他俩在一起最合适，忘掉女主吧kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3420593653,https://www.youtube.com/watch?v=rGtxuGWrjbI&ab_channel=%EC%9E%A1%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%95%8C%EB%B0%94%EB%AA%AC

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