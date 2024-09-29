新人團體DXMON成員JO曾以「紅刺蝟頭」引關注！今宣布退團，團體將以5人體制活動

今日（29）DXMON 的經紀公司通過官方粉絲俱樂部宣布成員 JO 退團。

公告如下：「經過深入討論後，決定結束作為 DXMON 成員的活動。今後 DXMON 計畫以5人體制進行活動，請大家對選擇新的人生道路的 JO 給予支持，感謝一直喜歡 DXMON 的粉絲們」。而 JO 已經有一陣子沒有參與活動，突然傳出退團消息，也讓不少粉絲感到震驚。



I honestly am at a loss for words. What happened in the past 13 weeks since you last updated us on Jo? pic.twitter.com/hrg8lVzt0S — Jaime (@jaimegerms) September 29, 2024

DXMON 是女團 woo!ah! 經紀公司NV娛樂推出的新人男團，由五名韓藉成員 MINJAE、HEE、TK、REX、JO 和一名日籍成員 SEITA 組成，今年1月發行首張迷你專輯《Hyperspace》出道。而成員 JO 曾以「紅髮刺蝟頭」亮相，在X（舊推特）、‎theqoo 論壇上都引發熱烈討論。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞