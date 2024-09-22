【K社韩国小百科】露营良伴！韩企业首推「易开罐五花肉」，免切便携又卫生、上市10天就抢光

很多人喜欢露营野餐但害怕伺候生鲜肉类食材，韩国知名猪肉品牌「DODRAM」看中这一痛点，於今年6月推出用易开罐装的一人份五花肉，可以像啤酒瓶一样放进保冷箱，立即引起抢购！

这款易开罐五花肉名叫「CanDon」，从外观来看不论形状尺寸还是颜色设计都跟普通罐装饮料无异，但通过包装一侧的透明部分，可以看到里面是货真价实的生五花肉！



超商贩售肉类大多是用泡沫塑胶托盘和保鲜膜包装，炎热夏日带出门稍有不慎就可能渗出血水污染周遭，托盘size更不会自动配合各家的保冷箱，露营时还要备齐剪刀、夹子等器具。 易开罐五花肉则可以轻松「混入」易开罐啤酒中间，既节省空间又不怕挤压，透明包装方便确认新鲜度，且全部提前切成一口大小，撕开罐口就可直接上烤盘。



CanDon每罐含有300g五花肉、约24片，基本是一人一餐食量，保质期则是10天。 即便不出门露营，对於独居人士的一人食也是刚刚好。 6月3日上市后，首批4000罐仅仅10天就销售一空，品牌方现已将产量提高两倍以上，还计划将品类扩展到猪颈肉、调味肉等。



大部分消费者给出好评，包括小包装方便保存、塑胶瓶可回收减少垃圾排放等，韩国第一猪肉品牌的品质保障更不需多说。 加上外观新颖独特，立即在SNS上掀起认证打卡潮：



CanDon目前在官方商店和Coupang都有售，还入驻了GS25、Emart24等便利店，下次去韩国露营、看棒球赛都可以考虑带上它啦！



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