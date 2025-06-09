破天荒！TWICE终於要来台湾开演唱会！子瑜可以回家表演了，台湾ONCE等了十年ㅠㅠ

TWICE韩国时间今（9）日0时宣布了全新的世界巡演演唱会地点，包含台湾高雄！

TWICE第六次世巡「THIS IS FOR」，第一部分公布的巡回地点，包括韩国仁川、日本大阪等四地、澳门、菲律宾布拉干……最让台湾ONCE（粉丝）激动的是有高雄场！高雄站就在11月22日於高雄国家体育场（高雄世运主场馆）举行！



台湾ONCE会如此激动，是因为TWICE出道初期就发生「子瑜国旗事件」，之后JYP娱乐取消TWICE在中国活动，也从未再於中国活动，台湾则是从没活动过，台湾ONCE普遍认为就是政治因素导致。不过，TWICE今年已悄悄「解禁」，2月全员中国上海签售会，7月成员娜琏也要来台湾高雄参加拼盘演唱会。



想不到，台湾ONCE很快就能迎来TWICE专场，等了十年、盼望十年的梦想终於成真，成员子瑜也终於能在家乡演出，这引爆台湾ONCE间甚至是台湾K-POP圈讨论！由於台湾目前仅开高雄站一场，国家体育场虽然最大能容纳5万5千人，恐怕还是不够全台所有ONCE进入，台湾ONCE间已在敲碗加场。

▼子瑜虽然不曾「回家」表演，但休假回台不时会引发话题，去年她也曾带队友志效和定延的家人来台游玩



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