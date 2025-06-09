TWICE官宣第六次世界巡演「THIS IS FOR」，亚洲多地开唱

人气女团 TWICE 即将展开第六次世界巡演「THIS IS FOR」，JYP娱乐於今日（9日）透过官方社群平台公开了巡演的主视觉海报与预告影片，宣告这场备受期待的全球演出即将启动。

这次巡演将於7月19日至20日从韩国仁川 INSPIRE ARENA打头阵，之后将陆续造访日本、中国澳门、东南亚、大洋洲等地，预计带来精彩的现场表演与粉丝近距离互动。

7月19日–20日：韩国 仁川 INSPIRE ARENA

7月26日–27日：日本 大阪

8月23日–24日：日本 爱知

8月30日–31日：日本 福冈

9月16日–17日：日本 东京

9月27日–28日：中国 澳门

10月4日：菲律宾 布拉坎

10月11日–12日：新加坡

11月1日–2日：澳洲 雪梨（悉尼）

11月8日–9日：澳洲 墨尔本



TWICE去年成功完成第五次世界巡演，最终场於日本神奈川的日产体育场（Nissan Stadium）盛大落幕，成为首位登上该场地的海外女性艺人。 整场巡演遍及全球27个城市，总观众人数高达150万人次。 TWICE亦是首个登上美国LA SoFi Stadium舞台的全球女子团体，在全球演艺圈留下里程碑式的记录。

这次巡演的亮点之一，是全场馆360度全开放座位设计，彻底打破传统舞台与观众之间的界线，打造沉浸式演出体验。 演出将由与 Billie Eilish、Madonna 等巨星合作过的创意团队Moment Factory参与制作。 主导这场演出的总监为Tarik Mikou，而曾参与 Kendrick Lamar 超级杯中场秀的Mukhtar也担任节目导演，预期将为粉丝带来前所未有的震撼表演。

除了巡演，TWICE也将於7月11日下午1点（韩国时间）发行正规第四张专辑《THIS IS FOR》，展现全新音乐风貌。 而在8月2日，她们更将登上美国知名音乐节「Lollapalooza Chicago」的舞台，再次证明其国际影响力。

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