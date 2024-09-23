《Are you Sure?!》EP.8最后一集Jimin为柾国拍下经典男友照，猜输的人要裸上身躺雪地XD

这部Disney+旅游实境秀真的治愈感十足，福利也是满满满！！！大家也都追完了吗？对哪一幕印象最深刻呢～。

Disney+ 热门旅行实境秀《Are you Sure?!》EP.8 最终回，BTS 防弹少年团成员「Jimin」和「Jung Kook」（朴智旻&田柾国）游日本札幌北海道的最后一晚，这一趟享受了各种美食和乐趣，两人也因此获得了更多继续前进的力量。



在用餐时，Jimin很贴心的为柾国拍了一张男友照，因为头发的关系，柾国笑著回说应该是呆瓜照吧XD，总之就是相当可爱罗～。



此外，两人也在日本尽情的享受了泡汤的活动，最后一晚也不例外，特别的是...这一场的水特别的烫！两人光是下水就花了不少时间，Jimin好几次拿了一旁的雪来给自己降温。



甚至提议猜拳，输的人要直接躺在雪地上......，



猜输的柾国虽有犹豫，最终还是躺了上去！感想就是：「屁股最刺痛，背也好痛啊！XD」





此外，两人也一起看了节目组剪辑好的第一集内容，虽然当时拍摄过程感到疑惑，也很担心呈现出来的效果，但在节目组的优秀剪辑下，两人边看边大笑非常满足！放下了心中的担忧。



期待他们退伍后，这个系列可以再继续拍下去啊！真的是太有趣太丰富了～。



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