TWICE子瑜為LG棒球隊開球，巔峰顏值得美貌令人瘋狂！記者也捕捉到球員們看呆的畫面～
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TWICE子瑜為LG棒球隊開球，巔峰顏值得美貌令人瘋狂！記者也捕捉到球員們看呆的畫面～

明星   2024年9月23日   星期一08:19   Mico  

（封面圖源：X@JYPETWICE）

子瑜的開球造型露出小蠻腰，太太太迷人啦～！講祝賀詞時也好可愛，在現場的人也太幸福了吧...。

（圖源：X@JYPETWICE）

近期以solo回歸的女團TWICE忙內子瑜，在昨天受邀為LG雙子棒球隊開球，長捲髮搭配設計過的合身球衣，引發了韓網熱烈關注。
（圖源：X@JYPETWICE）
（圖源：X@JYPETWICE）

開球前，子瑜也為雙子隊獻上祝福，這次以新歌〈Run Away〉回歸的她，也刷新了自身美貌，每場造型都令人驚艷不已，這一場開球也不例外，S曲線與九頭身的完美比例，可以說是找不到任何缺點啊！！！

▼看呆的球員們～XD

▼與球隊吉祥人物一起舞蹈挑戰（challenge）

大家是不是也忍不住感嘆子瑜的美貌了呢？
（圖源：X@JYPETWICE）

▼《Music Bank》的舞台已累積177萬觀看次數：

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