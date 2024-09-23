TWICE子瑜為LG棒球隊開球，巔峰顏值得美貌令人瘋狂！記者也捕捉到球員們看呆的畫面～

子瑜的開球造型露出小蠻腰，太太太迷人啦～！講祝賀詞時也好可愛，在現場的人也太幸福了吧...。

近期以solo回歸的女團TWICE忙內子瑜，在昨天受邀為LG雙子棒球隊開球，長捲髮搭配設計過的合身球衣，引發了韓網熱烈關注。





開球前，子瑜也為雙子隊獻上祝福，這次以新歌〈Run Away〉回歸的她，也刷新了自身美貌，每場造型都令人驚艷不已，這一場開球也不例外，S曲線與九頭身的完美比例，可以說是找不到任何缺點啊！！！



TZUYU’S HAIR IS ON ITS GAME AGAIN pic.twitter.com/8UV3MzXNbc — gemini thinker(@hochigyuyuyu) September 22, 2024

▼看呆的球員們～XD



ALL EYES ON TZUYU pic.twitter.com/Y7Tb3AbpcO — minaron (@godmitzu) September 22, 2024

▼與球隊吉祥人物一起舞蹈挑戰（challenge）



大家是不是也忍不住感嘆子瑜的美貌了呢？



▼《Music Bank》的舞台已累積177萬觀看次數：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞