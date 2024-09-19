韩媒讽李娜恩是「行走的争议炸弹」：哪怕是擦肩而过都会沾惹一身腥

前女团April成员李娜恩近日又引风波，直接被韩媒冠上了「行走的争议炸弹」的头衔，已经连续2日登上韩网热搜，TOP20热搜词条里有一半都和她有关。

短短几个月的时间里，足球运动员李刚仁、艺人Dex、网红YouTuber 郭Tube，已经有三人卷入了各种各样的争议中。

从与她传出恋爱传闻的足球运动员李刚仁，到一起合影的艺人Dex，再到因替她洗白受到广大民众指责的旅游YouTuber郭Tube，涉及到的人物和问题多种多样。



‘이강인 열애설’ 이나은 이번엔 덱스와 포착됐다깜짝 근황



가족이어도 탐라 트레저_트친소 게키오코뿡뿡마루 굿파트너 공개 1주년 원키즈룸 근고구마 루저러버 소독약 브러쉬 더티하이https://t.co/23zxeOwu0d — 아이돌뉴스 (@idolnews_kr) August 16, 2024

2021年，李娜恩所在的女团April被爆出集体孤立前成员李玹珠的丑闻，同时李娜恩还被爆曾参与校园暴力的，迎来了演艺生涯的最大危机。提出李娜恩校园暴力指控的A某被认定为散布虚假事实而构成名誉损害，但被April部分成员和所属公司起诉的李玹珠及其弟弟中均被判无嫌疑，队内霸凌事件的争议并未得到彻底解决。 受此争议影响，李娜恩於2021年3月从SBS《模范计程车》（模范的士）中退出，暂停活动，而April也於2022年1月正式解散。

虽然李娜恩暂停了公开活动，但大众已久十分关注她。 今年1月，她与足球运动员李刚仁传出恋爱传闻，8月又透过Dex的合影认证了两人的私交关系。 李刚仁和DEX仅仅因为与李娜恩的交情，就受到了意外的「人品审判」。

9月16日，郭Tube的YouTube频道上传了与李娜恩一同旅行的影片，进一步加剧了舆论的恶化。 郭Tube向李娜恩表达了「因为误会而感到抱歉」的意图，但广大网友异常反感曾自爆是「校园暴力受害者」的郭Tube洗白李娜恩，将个人主观意见普遍化为民众意见，代替众人原谅了李娜恩。 对此，郭Tube道歉称「我会深思熟虑，不让我的个人情感成为大家的立场」，并下架了相关影片。 同时郭Tube出演的教育部「防治校园暴力」公益广告在公开五天后也被下架了，后续风波不断。



*延伸阅读：超讽刺！百万YouTuber「洗白」霸凌April队友的李娜恩，曾靠自爆是「校暴受害者」走红！连韩教育部都看不下去了

甚至连被指为李娜恩「朋友的朋友」的Pani Bottle也卷入了争议风暴。 就在郭Tube陷入争议的节点上，有网友因为Pani Bottle在社交媒体上发布贴文而对其批评道：「看著郭Tube坠落还发这种内容，只顾自己吃好喝好，完全不在乎周围人的下场？ 你也一起坠落吧。」 对此，Pani Bottle以「X养的，我让他坠落了吗？ 」等粗口回击。 有网友认为他的回应大快人心，但更有人指出，作为对孩子们也很亲近的YouTuber和艺人，Pani Bottle如此感情用事的回应令人遗憾。

这已经是「擦肩而过即争议」的水准了。 几场官司之后，李娜恩反而给民众们留下了「二次伤害受害者」的印象，再难与已声名狼藉的队友们联手，也难与两年前签订专属合约的新公司Namoo Actors共同承担责任。



李娜恩肯定也想过控诉委屈，期待时间让民众们忘记一切，但校园暴力和队内霸凌确实韩国公众的底线，一旦踩踏，几乎无翻身可能。 即将出演新剧的《Child Shopping》的李娜恩喧嚣的复出之路究竟何时才能平息？

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻