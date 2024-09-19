韓媒諷李娜恩是「行走的爭議炸彈」：哪怕是擦肩而過都會沾惹一身腥

前女團April成員李娜恩近日又引風波，直接被韓媒冠上了「行走的爭議炸彈」的頭銜，已經連續2日登上韓網熱搜，TOP20熱搜詞條裡有一半都和她有關。

短短幾個月的時間裡，足球運動員李剛仁、藝人Dex、網紅YouTuber 郭Tube，已經有三人捲入了各種各樣的爭議中。

從與她傳出戀愛傳聞的足球運動員李剛仁，到一起合影的藝人Dex，再到因替她洗白受到廣大民眾指責的旅遊YouTuber郭Tube，涉及到的人物和問題多種多樣。



‘이강인 열애설’ 이나은 이번엔 덱스와 포착됐다깜짝 근황



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2021年，李娜恩所在的女團April被爆出集體孤立前成員李玹珠的醜聞，同時李娜恩還被爆曾參與校園暴力的，迎來了演藝生涯的最大危機。提出李娜恩校園暴力指控的A某被認定為散佈虛假事實而構成名譽損害，但被April部分成員和所屬公司起訴的李玹珠及其弟弟中均被判無嫌疑，隊內霸凌事件的爭議並未得到徹底解決。 受此爭議影響，李娜恩於2021年3月從SBS《模範計程車》（模範的士）中退出，暫停活動，而April也於2022年1月正式解散。

雖然李娜恩暫停了公開活動，但大眾已久十分關注她。 今年1月，她與足球運動員李剛仁傳出戀愛傳聞，8月又透過Dex的合影認證了兩人的私交關係。 李剛仁和DEX僅僅因為與李娜恩的交情，就受到了意外的「人品審判」。

9月16日，郭Tube的YouTube頻道上傳了與李娜恩一同旅行的影片，進一步加劇了輿論的惡化。 郭Tube向李娜恩表達了「因為誤會而感到抱歉」的意圖，但廣大網友異常反感曾自爆是「校園暴力受害者」的郭Tube洗白李娜恩，將個人主觀意見普遍化為民眾意見，代替眾人原諒了李娜恩。 對此，郭Tube道歉稱「我會深思熟慮，不讓我的個人情感成為大家的立場」，並下架了相關影片。 同時郭Tube出演的教育部「防治校園暴力」公益廣告在公開五天后也被下架了，後續風波不斷。



*延伸閱讀：超諷刺！百萬YouTuber「洗白」霸凌April隊友的李娜恩，曾靠自爆是「校暴受害者」走紅！連韓教育部都看不下去了

甚至連被指為李娜恩「朋友的朋友」的Pani Bottle也捲入了爭議風暴。 就在郭Tube陷入爭議的節點上，有網友因為Pani Bottle在社交媒體上發佈貼文而對其批評道：「看著郭Tube墜落還發這種內容，只顧自己吃好喝好，完全不在乎周圍人的下場？ 你也一起墜落吧。」 對此，Pani Bottle以「X養的，我讓他墜落了嗎？ 」等粗口回擊。 有網友認為他的回應大快人心，但更有人指出，作為對孩子們也很親近的YouTuber和藝人，Pani Bottle如此感情用事的回應令人遺憾。

這已經是「擦肩而過即爭議」的水準了。 幾場官司之後，李娜恩反而給民眾們留下了「二次傷害受害者」的印象，再難與已聲名狼藉的隊友們聯手，也難與兩年前簽訂專屬合約的新公司Namoo Actors共同承擔責任。



李娜恩肯定也想過控訴委屈，期待時間讓民眾們忘記一切，但校園暴力和隊內霸凌確實韓國公眾的底線，一旦踩踏，幾乎無翻身可能。 即將出演新劇的《Child Shopping》的李娜恩喧囂的複出之路究竟何時才能平息？

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