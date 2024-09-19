金宇彬罕见公开抗癌过程：医生当时说最短只能活6个月，我非常害怕

男演员金宇彬做客《心酸的哥哥申东烨》（又译：干杯哥） ，讲述不为人知的抗癌故事。

节目中，金宇彬回想起当时被医生告知「最短只能活6个月」时的心情，坦露「真的很害怕」。



为了照顾金宇彬，大哥申东烨特意为他准备了无酒精啤酒。 2017年金宇彬被诊断出患有鼻咽癌，随后开始了抗癌治疗，并在2019年被判定痊愈。申东烨问他：「你是以怎样的心态度过艰难的抗癌治疗的？ 」金宇彬回答道：「我本身就是个比较积极乐观的人，在任何情况下都会去发现积极的一面。 就像电视剧一样，突然在医院听到『最短只有6个月』这样的诊断，其实非常震惊， 当时既害怕，又希望这只是个梦，处於那样的状态。 」他还补充道：「即便如此，我从未想过『如果我无法战胜这个怎么办』。 当然，我并不是一开始就能这样想，但后来我把它当作一个机会来面对。 出道十多年来一直没有休息过，一直忙碌不停。 我想『或许是上天给了我这个机会，让我回顾自己，和家人一起度过一些时间』，於是我就去见了我爱的人。」



金宇彬表示，正是因为有那些关心他、爱他、始终支持他的粉丝们，他才能够战胜病痛。金宇彬透露粉丝的支撑他战胜病魔的原因之一，「有那么多人为我加油，为我祈祷。 我坚信这是一股力量，甚至医生们也对我的病情好转速度感到惊讶。 好转的迹象是显而易见。 正是因为这些支持和祈祷，我才能这么快恢复健康。 」

接著他又说：「我想把我得到的这些祈祷传递给更多的人。 我总是在睡前祈祷『希望有更多的家庭能够迎来奇迹』。」最后金宇彬表示：「我珍藏著我收到的那些心意，并希望能好好地把它传递出去，这就像是我心中的一个课题，所以我会更加去表达出来，尤其是向父母表达的时候，这需要勇气。 」



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